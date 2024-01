Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 gennaio 2024/ Momento d’oro per Capricorno e Sagittario: leader dello zodiaco

Oroscopo Paolo Fox: momento cruciale per il Sagittario, il Capricorno ha tutti i pianeti a favore

Sagittario, dovresti concludere tutto quello che è importante entro maggio. Se c’è un accordo di lavoro, se devi rinnovare un contratto, questi sono mesi molto importanti. L’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che la seconda metà di febbraio sarà ancora migliore: nelle questioni di lavoro, è probabile che si aspetti una riconferma. Il vero problema del momento è che non sempre si riesce a capire bene come andranno le emozioni nei prossimi mesi, ovvero oggi potresti essere attratto da un progetto o da una persona e domani cambiare idea.

Capricorno, cielo solido e stabile. Troppi pianeti a favore! Tutti davvero interessanti, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Più andiamo avanti con le settimane e più avremo aspetti positivi: Giove sarà in buon aspetto a Saturno, Marte, Venere e Mercurio saranno nel segno alla fine del mese. È difficile non avere una soddisfazione! Chi ha un’attività di famiglia la recupera e gli amori sono importanti.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario va verso un cielo d’amore, i Pesci provano emozioni importanti

Acquario, c’è tanta voglia di fare. Forse c’è qualche ritardo o problema che riguarda il denaro? Ci sono persone complici attorno a te? Se volete mantenere le amicizie e l’affetto di un Acquario, non dite mai “questo è impossibile, non farlo!” perché sono parole che a un Acquario non piacciono. Nelle prossime settimane e ancora di più a febbraio, quando Venere sarà nel segno, si potrà già iniziare a parlare di un rinnovo dei sentimenti, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, per te è normale vivere turbamenti e contrasti, perché, come tutti segni d’acqua, assorbi emozioni dall’esterno. Sarebbe utile però, adesso, evitare di rimuginare, perché le innovazioni sono davvero molto importanti, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox, e anche questa tendenza all’interiorizzazione, alla fine può essere utile, soprattutto agli artisti e a coloro che con la creatività ci lavorano e ci vivono. Più forte è quest’impulso e migliore sarà la situazione, anche in vista dei prossimi due mesi che saranno di recupero. Una bella notizia per chi lavora part-time, una piccola conferma o qualche soldino in più, tra fine mese e gli inizi di febbraio sono probabili.











