Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 gennaio 2024/ Il Toro stringa i denti, i Gemelli verso una schiarita

Oroscopo Paolo Fox: Luna nel segno e tanta energia per l’Ariete, il Toro agisce in amore

Ariete, questa Luna nel segno porta un grande impeto, ma la potenza va dosata e controllata, altrimenti finisce per diventare sfogo. Se queste tensioni che si vivono al momento e forse anche dubbi (che a fine mese potrebbero aumentare), vengono sopravvalutate, si rischia di vivere qualche battaglia di troppo. Se queste “lotte” riguardano l’amore, l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di stare un po’ attenti, almeno per un paio di settimane e, se riguardano il lavoro, è il caso di non fare scelte troppo precipitose.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 gennaio 2024/ Momento d'oro per Capricorno e Sagittario: leader dello zodiaco

Toro, non bisogna lasciarsi abbattere dalle circostanze, anche se sembrano avverse. Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, Giove nel segno, entro maggio, porterà delle soluzioni: chi ha un contenzioso economico e legale deve seguire il corso degli eventi e se c’è una persona che può aiutare, purché sia competente, bisogna affidarsi. Considerando che, in questo periodo, non abbiamo più Venere in opposizione e a breve sarà addirittura a favore, è possibile che i Toro prendano in mano le redini di una situazione: se va bene, nessun problema, ma se non va bene, i nati Toro diranno stop.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 gennaio 2024/ I primi mesi dell'anno sono di riflessione per Leone e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: si allenta la pressione sui Gemelli, il Cancro ha la Luna opposta

Gemelli, è probabile che che tu stia mettendo alla prova alcune persone e che l’amore, agli inizi di gennaio, abbia dato delle perplessità. Per amore, l’Oroscopo di Paolo Fox non intende solo il rapporto di coppia, ma anche il rapporto con parenti e amici e c’è anche chi è preoccupato per una persona cara. Nella seconda metà di gennaio, gradualmente, non avremo più pianeti in opposizione, però alcuni rapporti restano sotto sorveglianza. Vai per la tua strada e non farti influenzare dagli eventi.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 gennaio 2024/ Ariete e Cancro verso pianeti opposti: calma e sangue freddo

Cancro, alla fine del mese e agli inizi di febbraio avremo un cielo ombroso. Come al solito, l’Oroscopo di Paolo Fox dice sempre di non credere, ma di verificare: in realtà, molti sono solo preoccupati per un problema che si risolverà, altri semplicemente dovrebbero cercare di non dire troppo, soprattutto in amore. Questa Luna contraria può portare un po’ di nervosismo, ma a volte è proprio quando ci sono momenti conflittuali che riusciamo a capire come uscire fuori da situazioni che non ci piacciono più.











© RIPRODUZIONE RISERVATA