Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 luglio 2023/ Tensioni per Ariete, bene Gemelli e Cancro

Ariete, le tensioni in questo periodo sono tante, così come le complicazioni e le competizioni che vi trovate ad affrontare sono molto forti. L’Oroscopo di Paolo Fox, però, sottolinea che non potete vivere senza una grande sfida da portare a termine, mentre l’insofferenza nasce quando vi rendete conto che state perdendo del tempo, ma sicuramente alla fine cadrete sempre in piedi. Nei rapporti sentimentali, però, questo è un cielo di grande forza. Molti cambiamenti sono in corso nella vostra vita e altri ne arriveranno entro l’autunno.

Toro, le discussioni in merito al lavoro in questo periodo sono del tutto normali, perché secondo l’Oroscopo di Paolo Fox Mercurio e Venere sono in aspetto un po’ particolare, e a breve arriverà anche il Sole, pianeti che stimolano proprio le discussioni lavorative. Importante è la grande forza che Giove nel segno vi dona nel corso di questo anno. Avete un’idea e un programma, e forse avete ottenuto un cambiamento o state vivendo un progetto rivoluzionario, ma è importante definire tutto. Avete un’idea ben precisa di cosa fare, ma dovete mettere a posto tutte le cose in sospeso. Occhio in amore, perché se si è bastian contrari si rischia di perdere colpi.

Gemelli, la vostra particolare situazione lavorativa è causata da un Saturno che non snellisce le cose, ma le complica, quindi probabile che in questo momento siate stanchi e ci sano delle prove da superare. Mercoledì, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, potrebbe essere una giornata di riferimento per fare una proposta, lavorativa o amorosa. I ritardi ci sono, è vero, ma non vuol dire che certe situazioni non si sbloccheranno, le richieste vanno fatte entro il 28. Bello il cielo dell’amore, chi vuole una storia forse dovrebbe iniziare ad applicarsi.

Cancro, ieri la Luna nell’Oroscopo di Paolo Fox era molto intrigante per il vostro segno. Ancora Venere neutrale, ma sarà molto più tranquilla e positiva dalla seconda parte di ottobre. In attesa di situazioni importanti o migliori, meglio non trascurare quello che avete in questo momento. Chiusure, cambiamenti, nuovi progetti o programmi, non dovrebbero farvi arrabbiare, perché anche se vi sentite spiazzati, potrebbero arrivare delle conferme, anche in quelli che non sono iniziati nel migliore dei modi.











