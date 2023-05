Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 maggio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Entriamo nel vivo dei grandi transiti planetari con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 17 maggio 2023, tratto da Radio LatteMiele. Il passaggio di Giove in Toro influisce in modo significativo su tutti i segni zodiacali. Vediamo cosa succede per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: nodi al pettine per il Sagittario, il Capricorno ha la strada spianata per il successo

Sagittario, le trasformazioni ci sono: un po’ come capita al segno della Vergine, non si tratta di cambiamenti voluti, ma dovuti. In poche parole, se non ti va di fare una cosa o una scelta, anche se hai rimandato da molto tempo un progetto, adesso i nodi sono al pettine e non puoi più dire no. Anzi, poiché il Sagittario ama essere libero e detesta essere vincolato, è probabile che tu faccia anche una scelta di libertà, allontanandoti da situazioni che sono state un po’ troppo costrittive, nei tuoi confronti. L’Oroscopo di Paolo Fox ti ricorda che da giugno avremo una bellissima posizione di Venere. Famiglia, amore e amicizie: sarà tutto valorizzato!

Capricorno, sai che questo è un cielo di grande forza e l’Oroscopo di Paolo Fox si augura che tu abbia prova di tutto ciò. È chiaro che ci vuole sempre una bella preparazione: un ventenne penserà di cambiare vita o vorrà investire le proprie energie in un ambiente diverso, mentre una persona più in là con gli anni cercherà, in qualche modo, di fare il punto della situazione e di basarsi sulle esperienze di vita, per ottenere qualcosa di più. Comunque il Capricorno è un segno che conta e si potrebbero solo rimpiangere alcune decisioni prese di fretta in amore, ma per il resto: nullaosta alla vittoria!

Oroscopo Paolo Fox: pianeti dissonanti fanno isolare l’Acquario, i Pesci possono programmare un bel futuro per l’amore

Acquario, è probabile che molti, in questi giorni, si sentano un po’ fragili: Sole, Mercurio e Giove sono in aspetto strano. Questa dissonanza dei pianeti potrebbe anche rivelarsi in un modo particolare: non tanto nell’amarezza di non fare una cosa, ma di non voler fare una cosa perché porta amarezza. Quindi, tanti si staccheranno da impegni, ansie e vorranno starsene un po’ per conto proprio. L’Oroscopo di Paolo Fox ricorda la natura duplice dell’Acquario: governato da Urano che rappresenta l’amicizia e la conoscenza, ma anche da Saturno che è l’isolamento. Non ci sarebbe quindi da meravigliarsi se, in questo momento, qualcuno facesse un passo indietro. Polemiche da farsi scivolare addosso.

Pesci, è una situazione interessante e sei pronto a dire quello che pensi. L’Oroscopo di Paolo Fox si augura che tu voglia evitare scontri diretti, polemiche e soprattutto ricordi amari: tutto costa fatica nella vita, ma forse per te un po’ di più, perché sei una persona molto sensibile ed è difficile che tu riesca a farti scivolare le cose addosso. Se hai una storia bella, con una persona giusta al fianco, perché non programmare un futuro importante? Hai diritto alla tenerezza e all’amore, ma soprattutto questo è un momento interessante per prendere decisioni, in vista del prossimo autunno.

