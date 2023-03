Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 marzo 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Venere, il pianeta dell’amore, è entrata nel vivo del suo transito in Toro e assume le tendenze del segno che attraversa, oltre a essere buona per qualcuno e dissonante per altri, nello zodiaco. Scopriamo, con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 17 marzo 2023, come sarà l’andamento per Leone, Vergine. Bilancia e Scorpione. Tutti i giorni, l’astrologo ci comunica le previsioni astrologiche su Radio LatteMiele, grazie alla rubrica di successo “Latte e stelle”.

Sagittario, questo Saturno ha iniziato un transito molto vivace, un po’ dissonante, e quindi cambiano gli orizzonti e i riferimenti, come quando a un bambino togli le rotelle dalla bicicletta: dovete imparare a tenervi in equilibrio da soli o quasi, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Quindi, se sono cambiate alcune situazioni di lavoro o d’amore, non siete assolutamente in crisi perché Giove è in buon aspetto e c’è un’esigenza di trovare nuove sensazioni ed equilibri, anche in vista del futuro. Bisogna curare con meno superficialità alcuni rapporti familiari.

Capricorno, la Luna nel segno aiuta e abbiamo un weekend importante: Venere è amica! L’Oroscopo di Paolo Fox auspica che tanti abbiano in mente un recupero delle relazioni, dei matrimoni, per esempio: chi ha una storia ufficiosa da tempo, potrebbe ritenere che sia il caso di regolarizzare tutto. Dove non riesci ad arrivare col pensiero e l’immaginazione, puoi giungere con l’azione e la volontà, che da sempre contraddistinguono il tuo modo di fare.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario vorrà stare un po’ per conto suo, i Pesci hanno un bel cielo

Acquario, un po’ di nervosismo c’è e poi l’Oroscopo di Paolo Fox annuncia che ci sarà una Luna molto strana, la prossima settimana ed evidentemente i prossimi 10 giorni sono importanti per capire cosa pensi di un amore: le relazioni sono messe un po’ in discussione e, in certi casi, avrai voglia di startene un po’ per conto tuo. L’Acquario è governato da due pianeti: Urano, che rappresenta la socializzazione e il desiderio di condividere tutto quello che si sente con gli altri, ma anche da Saturno, che ogni tanto spinge a una sorta di meditazione profonda che impone una fase di transitoria solitudine.

Pesci, ecco una buona condizione astrologica per il weekend in arrivo! Stelle migliori anche per i prossimi mesi: la linea grigia che, in qualche modo, ha seguito la tua vita, per troppe settimane, adesso cambia e diventa rossa come la passione! Questo è un periodo tutto ai massimi livelli e l’Oroscopo di Paolo Fox si augura che ci siano davvero delle novità e che tu voglia importi uno stile di vita migliore. Anche i reticenti, quelli che giocavano a fare la “primula rossa” in amore, saranno coinvolti da una passione più importante.











