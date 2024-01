Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 gennaio 2024/ Il Sagittario potrebbe fare scappatelle e il Capricorno è al top

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario vuole trasgredire, il Capricorno è forte se ci mette anche del suo

Sagittario, ricordiamo le caratteristiche base del tuo segno: sei un innovatore e un pioniere. Se ti trovi a fare una vita monotona, potresti sentire che qualcosa dentro di te non va, senza capire cosa modificare. In realtà per molti, anche in vista della seconda parte dell’anno che sarà meno tonica, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox, bisogna fare subito delle scelte che in qualche modo portino una nuova curiosità nella propria esistenza. Forse c’è un po’ di insoddisfazione a livello sentimentale? Qualcuno colmerà con una trasgressione un momento poco brillante. In amore, stelle importanti per i cuori solitari, perché Venere è ancora lì. I più giovani desiderano andare all’estero e tentare la fortuna altrove.

Capricorno, stelle libere, aperte e importanti. Non è che con un colpo di bacchetta magica si risolvano tutte le situazioni del passato, ci sarà sempre qualcosa che non va, però c’è chi si lamenta perché deve fare troppo e non ha tempo per completare quello che ha in mente. Dal punto di vista economico e pratico, gli artigiani e le persone che saggiamente sono riuscite a fare qualcosa di più, non tornano sui propri passi. L’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che l’astrologia è un qualcosa di propositivo, ovvero quando c’è un periodo buono è possibile farsi valere. Dipende però tutto da te! Tuttavia i Capricorno hanno sempre un progetto, spesso anche di tipo imprenditoriale: tutti quelli che possono già contare su una base andranno avanti e altri potrebbero creare qualcosa di bello nel giro di poche settimane o di mesi. Il weekend aiuta in amore.

Acquario, non tutti possono trasferirsi e cambiare vita, anche perché c’è quel Giove contro che dice: “E i soldi?”, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo è un periodo in cui forse c’è da ristrutturare una casa o comunque fare delle spese importanti, perché si ha voglia di crescere e maturare nuove esperienze. Tuttavia c’è sempre qualche polemica che toglie serenità. In una relazione, bisogna anche guardare il lato progettuale e attenzione alle parole di troppo!

Pesci, molti escono da una pausa di riflessione che riguarda anche l’amore. Nei rapporti con Vergine e Gemelli qualche complicazione c’è stata, ma la cosa bella è che questo cielo regala una soddisfazione in più. Se hai un’attività in proprio, se sei amato e se hai contatti con il pubblico o comunque la possibilità di ottenere qualcosa di importante, l’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che tra la fine di gennaio e gli inizi di febbraio, le tue stelle sono al top. Quale migliore occasione per dimenticare tristi trascorsi e concedersi qualche novità?

