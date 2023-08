Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 agosto 2023/ Pausa di riflessione per l’Ariete e i Gemelli pensino all’amore

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete ha la Luna opposta nel weekend, il Toro può cominciare ad aspettarsi risposte

Ariete, la Luna è opposta da ieri e quindi l’Oroscopo di Paolo Fox presume che tu sia in pausa di riflessione, anche se breve, perché l’ariete non sa stare fermo. Evidentemente devi portare avanti qualcosa di molto utile per te e la tua famiglia: scelte che, da settembre, si riveleranno molto importanti. In qualche modo, questa seconda parte di agosto sta provocando in te una reazione positiva, anche per quanto riguarda il coinvolgimento in storie d’amore: chi ha chiuso una storia potrebbe già avere un riferimento in più.

Toro, conto alla rovescia! Grandi soluzioni da qui a metà settembre, soprattutto se sei in attesa di una risposta. L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che, prima o poi, questo Giove si farà sentire, anzi: in qualche caso si è già fatto sentire, come per coloro che hanno già ricevuto un incarico e che, in questi giorni, non sanno se accettare o no una proposta molto importante. Si cresce e si emerge, ma attenzione: Giove fa anche venire alla luce eventuali problemi nati nel passato. Per esempio, chi ha una questione legale, in ambito proprietario o finanziario, da rivedere, è all’opera. Amore con qualche contrasto: forse ci sono semplicemente troppe distrazioni.

Gemelli, sarebbe importante vivere un amore positivo, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Il desiderio di divertirsi e di stare meglio è una costante, in questo mese di agosto, non solo perché i Gemelli amano i contatti e i sorrisi, ma anche perché c’è bisogno di distrarsi. La dissonanza di Saturno sta portando ritardi un po’ in tutto ed ecco perché bisogna ripartire. Ancora di più, se c’è stato un problema d’amore.

Cancro, programma bene quello che devi fare, perché, in questo momento, devi risolvere una piccola tensione interiore, soprattutto se, nel corso dell’ultima settimana, hai avuto qualche problema, sei stato male oppure hai dovuto affrontare un piccolo dispiacere: c’è anche una certa tensione che riguarda la vita di famiglia. Bisogna stare attenti nei rapporti in genere e chi vuole fare un passo importante avrà stelle migliori già alla fine del mese, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Sabato e domenica attenzione alle parole di coppia.

