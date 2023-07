Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 luglio 2023/ La Luna è ottima per l’amore dei Gemelli, il Toro è ancora teso

Oroscopo Paolo Fox: ora per l’Ariete l’amore è molto importante, il Toro deve stringere i denti per poco

Ariete, le eventuali dispute di lavoro o le competizioni che ci sono adesso non devono abbatterti. Una riflessione importante è già stata impostata e sarebbe bello la condividessi con le persone che ami di più. Giornata migliore se devi risolvere un contenzioso, ma l’Oroscopo di Paolo Fox guarda alle stelle dell’amore: nei momenti di grande fatica o anche di grandi progetti, è normale darsi dei riferimenti e osservare chi abbiamo attorno. In questo periodo, è più facile capire chi sta al tuo fianco e chi no.

Toro, è un momento fenetico per dei dettagli. In questo periodo sarai stanco e dovrai fare tante cose, un progetto è in corso ma va cambiato. Tutto sembra molto agitato, ma l’Oroscopo di Paolo Fox sostiene che questo momento critico e impetuoso, determinato da molti pianeti contrari, sarà solo un ricordo: vedrai che a settembre e ottobre ricorderai questi mesi come faticosi ma importanti per rafforzare un programma o per definire qualcosa di utile per il futuro. Anche l’amore batte la fiacca: attenzione.

Gemelli, punta sui sentimenti, perché la Luna è favorevole a Mercurio e l’Oroscopo di Paolo Fox spiega che questo significa che gli incontri sono stimolanti. Potresti essere un po’ corrucciato o preoccupato per questioni di lavoro o altro, ma sarebbe un peccato sprecare un’occasione per rimettersi in gioco. Un’amicizia può diventare qualcosa di più.

Cancro, è un momento in cui possono riaffiorare delle piccole malinconie e questo fa un po’ parte della tua vita, ovvero pensare a qualcosa che non c’è e desiderarlo, come crogiolarsi nel pensiero di un amore impossibile per troppo tempo. L’Oroscopo di Paolo Fox si augura quindi che la maggioranza abbia già trovato un riferimento, anche perché con queste stelle bisogna rafforzare una storia. Un passo avanti è stato fatto.

