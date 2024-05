Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 maggio 2024/ I segni d’aria si preparino a un grande cielo: cosa accadrà?

Anche oggi la Luna è in Bilancia e non ci sono variazioni significative rispetto a ieri, se non che ci avviciniamo ai grandi cambiamenti della prossima settimana, quando Venere e Giove si sposteranno in Gemelli. Questo influenza positivamente i segni d’aria, soprattutto l’Acquario ed è più difficile per i Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli sono in pole position, la Bilancia è molto emotiva

Gemelli, una bella giornata che preannuncia tanti pianeti in arrivo del tuo segno: Sole, Venere e Giove. Le idee sono fiorenti e la creatività è stimolata. Progetti e programmi vanno seguito, perché sarai sotto i riflettori, ma poi sei tu a dover essere all’altezza, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia, la Luna nel segno incrementa la tua emotività. Il tuo senso della giustizia si taglia con l’accetta, ma attenzione che si parla del tuo punto di vista, che potrebbe non essere quello degli altri. Le relazioni saranno favorite verso la fine del mese, tuttavia attenzione ai rapporti sbagliati, soprattutto de provenienti dal passato, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

L’Acquario va verso un cielo strepitoso, il Cancro anche oggi ha la Luna storta. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Acquario, cielo in rivoluzione! Dalla fine del mese ci saranno novità sul lavoro: qualcuno avrà già parlato con un capo o comunque si farà sentire. Dal 23 avrai Venere favorevole e poi arriverà Giove! L’Oroscopo di Paolo Fox ti sprona a trovare l’amore e, se già c’è, a potenziarlo. Chi ha tenuto un sentimento sotto controllo avrà più chiarezza adesso, rispetto all’inizio di maggio.

Cancro, la Luna oggi è opposta e potresti prendere un po’ tutto di petto. Il pallido astro governa il tuo segno zodiacale e può capitare che ci siano giornate storte, ma l’Oroscopo di Paolo Fox guarda oltre e parla di grandi risultati, anche per il 2025. L’amore è in ripresa già dalla prossima settimana e oggi non andare a dormire troppo tardi.

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Pesci domani avranno la Luna a favore

Scorpione, domani e martedì avrai la Luna nel segno! Inoltre alla fine del mese avrai buone intuizioni, mentre le opposizioni planetarie che ti hanno vessato ultimamente si dilegueranno. L’Oroscopo di Paolo Fox si augura che tu non abbia distrutto una relazione o, se non altro, che tu abbia già un’alternativa, perché comincia un periodo di riavvicinamenti. Se ci sono state incomprensioni o lontananze si potrà recuperare.

Pesci, il 16 e il 17 maggio sono state le giornate più pesante: cerca di dimenticarle per quanto puoi. Possono iniziare nuovi progetti e lascia andare persone che ti hanno fatto soffrire senza motivo. La prossima settimana comincerà bene perché partirà con la Luna favorevole e la fine del mese vedrà una revisione dei rapporti, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.











