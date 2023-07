Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 luglio 2023/ Il Capricorno deve cambiare e dimenticare, amore top per i Pesci

Domenica 2 luglio 2023 anche oggi l’Oroscopo di Paolo Fox, da Radio LatteMiele, ci regala uno sguardo al cielo: la Luna è sempre in Sagittario e Sole e Mercurio sono ancora in Cancro. Scopriamo gli effetti dei transiti planetari su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: trasgressioni per il Sagittario, cambiamenti radicali per il Capricorno

Sagittario, la Luna nel segno spinge all’azione: arriva il risultato del tuo ingegno e, grazie a queste stelle, se ti sei preparato bene, non potrà che esserci una buona soddisfazione. Un po’ di preoccupazione resta, perché devi fare delle cose nuove o, per l’autunno, ti riprometti di portare avanti dei nuovi progetti. È possibile iniziare un nuovo percorso anche con la persona amata, ma è certo che con Venere e Marte in buon aspetto non saranno pochi quelli che desidereranno anche una piccola trasgressione, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, questo è un anno di grandi responsabilità: tu vuoi crescere e sei una persona ambiziosa. Cambiare e dimenticare è il segreto per avere successo, filosofeggia l’Oroscopo di Paolo Fox. Chissà che una scelta personale o di lavoro non comporti un cambio di vita netto e anche la necessità di dimenticare situazioni, persone, che ormai non dovrebbero più fare parte della tua vita. Le cose sono cambiate, ma adesso ci vuole la tua grande capacità d’azione per portarle avanti al meglio. Incontri interessanti.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario stia attento agli azzardi, i Pesci stanno cambiando vita

Acquario, ci sono delle tensioni e forse anche questa liberazione totale che vorresti vivere, dalle preoccupazioni e dalle situazioni che non ti piacciono più è eccessiva, dice l’Oroscopo di Paolo Fox: non si può lasciare il certo per l’incerto e bisogna iniziare a lavorare a nuovi progetti solidi, altrimenti si rischia di buttare soldi e tempo. I ragazzi devono iniziare a pensare allo studio oppure a cambiare indirizzo, se di recente non ci sono state soddisfazioni. Venere opposta all’amore dice che questa è una fase in cui ci sono altre priorità.

Pesci, persino chi si separa lo fa pensando di aver dato una svolta alla propria vita e chi è single potrebbe essere affascinato da un incontro speciale: questo cielo di luglio è piuttosto attivo, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Attenzione solo a scegliere la persona giusta, perché i nativi del segno, ogni tanto, si innamorano di tipi un po’ strani, ermetici e lontani. È probabile che chi ha più iniziative in corso o lavora nel settore della creatività, entro l’autunno riceva una bella conferma.











