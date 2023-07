Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 luglio 2023/ Il Toro non è tranquillo e il Cancro ha via libera per il lavoro

Domenica 2 luglio 2023 anche oggi l’Oroscopo di Paolo Fox, da Radio LatteMiele, ci regala uno sguardo al cielo: la Luna è sempre in Sagittario e Sole e Mercurio sono ancora in Cancro. Scopriamo gli effetti dei transiti planetari su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete ha una carica incredibile, il Toro deve stare attento a non litigare con il partner

Ariete, la spinta non manca. L’unico problema potrebbe sussistere se, visto che sei già potente di nascita, questa spinta alimentasse situazioni di grande esuberanza e magari anche di rischio, perché quello che ricevi in più da queste stelle è come propellente. Quindi rischi di fare le cose di corsa, di sbagliare per la troppa fretta: è un oroscopo talmente impulsivo e determinato che potrebbe spingerti a fare delle cose sbagliate. Calma e sangue freddo, consiglia l’Oroscopo Di Paolo Fox. È iniziato un periodo che, se vuoi, puoi cambiare vita e se ci sono da fare spartizioni e cambiamenti societari, è meglio discuterne adesso.

Toro, non è che in questi giorni tu sia tanto tranquillo. L’Oroscopo di Paolo Fox non mette in discussione il valore di quest’anno, tuttavia aveva già spiegato che a giugno e luglio ci sarebbero stati momenti di tensione, forse delle questioni di denaro da mettere a posto oppure un contenzioso aperto persino con la persona che amate di più al mondo: quando ci sono problemi pratici, inevitabilmente si finisce a discutere con tutti. È anche un periodo in cui le nuove storie vanno prese con le pinze. Bisogna assestarsi e parlare di situazioni importanti in vista del futuro.

Oroscopo Paolo Fox: Luna opposta per i Gemelli, attenzione in amore per il Cancro

Gemelli, una chiusura o una tua netta decisione a favore di nuovi progetti o soluzioni ti libererà da molte ansia. Evita però malinconie e aggressività verbale, perché oggi, con la Luna opposta, si rischia di dire delle cose sbagliate e questo l’Oroscopo di Paolo Fox lo dice soprattutto ai cuori solitari. Non sarà facile recuperare tutti i soldi spesi in passato e chi ha una causa in corso vede dei rallentamenti e, se deve ricevere quattrini, pare che tutto non vada come previsto.

Cancro, le parole hanno un peso: il fatto che Mercurio sia nel segno, insieme al Sole, permette di parlare parlare in maniera molto dolce e molto serena, tuttavia ultimamente possono essere nate delle contraddizioni, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, anche e soprattutto tra coppie che convivono da poco: bisogna stare attenti alle perplessità che nascono in questo periodo. La situazione invece sembra estremamente costruttiva per parlare di lavoro, in vista dell’autunno.

