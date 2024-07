Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 luglio 2024/ Mercurio in Leone fa spendere troppo qualcuno: chi sarà?

La Luna oggi dal Toro si trasferirà nei Gemelli, ma la grande novità di questo cielo è Mercurio in Leone: il pianeta degli accordi e dei contratti positivi favorirà anche l’Ariete, ma appesantirà Acquario e Pesci per le questioni di soldi. Vediamo tutti i segni zodiacali nel dettaglio.

Ariete

La buona notizia di oggi è che Mercurio non è più in opposizione: le belle occasioni sono in arrivo, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo sarà un mese importante per i sentimenti: gli incontri sono molto favoriti e chi ha già una relazione importante potrà renderla ufficiale.

Toro

Più si procede nel corso di quest’anno e più sarai consapevole del fatto che le disavventure degli ultimi tempi sono in realtà state positive, perché hanno sgombrato il campo dalle cose che non funzionavano più, sia in amore sia sul lavoro, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Personaggi e condizioni che per te erano vitali, adesso non hanno più nessuna importanza. Attenzione agli alti e bassi del fisico: devi essere più accorto.

Gemelli

L’Oroscopo di Paolo Fox ti anticipa che il giorno 8 sarà particolarmente importante per le trattative e gli incontri: questo è dovuto al nuovo transito di Mercurio li favorisce. Potrai quindi recuperare un progetto e avere un’accoglienza più calorosa, se in passato c’è stata un po’ di ostilità in amore o sul lavoro.

Cancro

Cerca di vivere la vita un giorno alla volta, senza vivere ansie e preoccupazioni inutili e fasciarsi la testa prima di averla rotta. Venere nel tuo spazio zodiacale aiuta i single a trovare l’amore e potresti ottenere una rivincita sul lavoro, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Leone

Un cielo che parla d’amore, con l’imminente ingresso di Venere nel tuo segno. Oggi invece parliamo del nuovo transito di Mercurio che ti viene a trovare e stimola il desiderio di rimetterti in gioco: mentre maggio è stato un mese di grande fatica e giugno di riflessione, luglio consente la messa a terra dei progetti, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine

Focus sul lavoro e le faccende di tipo pratico, in questi primi giorni di luglio, e rispetto agli inizi del mese scorso c’è un netto miglioramento: c’è più forza, più energia e più voglia di innamorarti. Questo varrà anche per agosto, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia

Stai attento al nervosismo e non alimentare uno spirito polemico, perché poi ti fanno stare male. L’Oroscopo di Paolo Fox ti mette particolarmente in guardia dai segni del Capricorno e del Toro.

Scorpione

È un ottimo momento per affrontare prove, esami o impegni vari. Ci sono delle piccole tensioni legate al passato: vuoi vendicarti, per caso? Ricorda che la miglior vendetta è l’indifferenza, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Nella seconda metà della giornata sarai più energico.

Sagittario

Ottime occasioni in amore per chi vuole sposarsi, convivere o incontrare qualcuno di piacevole. Le nuove passioni sono da tenere in considerazione per il futuro, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno

La fine del mese scorso è stata dura e anche se hai avuto una vittoria ti sei poi sentito messo in un angolo: adesso potrai farti valere. In amore, la fase più difficile è passata, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario

Devi superare un po’ di nervosismo e stai attento ai soldi, perché ne escono molti in questa fase: i costi di un preventivo potrebbero essere più elevati di quanto credessi, ci sono spese per la casa e l’amore ha qualche dubbio, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci

Oggi la Luna è in buon aspetto, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Attenzione alle proprietà e alle questioni finanziarie che vanno protette. I sentimenti hanno bisogno di essere più curati e stai attento a non esagerare con le parole.











