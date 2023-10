Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 ottobre 2023/ Il Sagittario valuta l’amore, il Capricorno ha un Marte ostinato

L’Oroscopo di Paolo Fox: test sull’amore per il Sagittario, il Capricorno è sotto pressione

Sagittario, nell’ambito del lavoro è importante studiare nuove strategie, se non ci sono più le certezze di prima e se mancano risultati. Se poi hai un ruolo di comando, ancora di più cercherai l’attenzione degli altri. In realtà, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, del giudizio degli altri poco ti importa e questo è normale, visto che sei una persona che ha delle profonde sicurezze. A proposito di sicurezze: sei certo di un amore? E di provare sempre la stessa passione per una persona? Perché ottobre metterà alla prova alcuni sentimenti.

Capricorno, questo Marte opposto porta una certa stanchezza, anche perché per paura di correggere gli errori che fanno gli altri, le cose spesso le fai da solo. È probabile che, dopo un periodo di grande tensione ed isolamento, tu abbia bisogno di capire che cosa sta accadendo nella tua vita e l’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che la prossima settimana sarà più di riflessione che di azione. Se hai dimenticato l’amore, o qualcuno dice che sei stato un po’ freddino, cerca di recuperare.

Oroscopo di Paolo Fox: l’Acquario oggi ha la Luna opposta, dubbi sentimentali per i Pesci

Acquario, c’è questa Luna strana, come se in questi giorni tu fossi nuovamente messo alla prova. Una sorta di liberazione comporta lo staccarsi da certe abitudini che però, visto Giove contrario, per ora non si possono intaccare. Attenzione sempre al discorso soldi: per molti nativi del segno, c’è un problema che riguarda il lavoro. Non si può fare il passo più lungo della gamba. Questo è un cielo che però permette un’evoluzione importante: dall’8 non avremo più Venere opposta, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox. Non è detto che torni l’amore o che si incontri la persona della vita, però quantomeno sarai più disponibile al colloquio e meno sfiduciato nei rapporti.

Pesci, si svilupperà qualcosa di più in questo momento. Forse un dubbio è legato ai sentimenti: le lontananze fisiche o psicologiche andrebbero accorciate, per esempio ascoltando di più il partner e cercando di capire le sue motivazioni, se c’è qualcosa che non va. L’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che spesso i nativi del segno non parlano, quando hanno bisogno d’amore: aspettano che sia il partner a riconoscere il momento del bisogno. Certo è che se il partner non si comporta a dovere, ci saranno delle conseguenze. Avremo presto Venere in opposizione, per cui attenzione: i Pesci ci tengono molto all’amore, perché danno tanto e vogliono essere ricambiati. Se questo non accade, qualche piccola vendetta può essere in gioco. Molto importante rivalutare il lavoro e studiare nuove strategie per migliorarlo.











