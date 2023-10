Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 ottobre 2023/ L’Acquario non avrà più Venere opposta: insidierà i Pesci

Oroscopo Paolo Fox: mese difficile per l’amore per il Sagittario, il Capricorno entra in una settimana un po’ sottotono

Sagittario, l’amore, in questo mese di ottobre, sarà probabilmente ridimensionato e messo in discussione, rivela l’Oroscopo di Paolo Fox. Non bisogna spaventarsi, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox: questa Venere, dal 9, regalerà qualche dubbio, però se la coppia è forte si va avanti lo stesso. Sono tempi difficili: se nel lavoro non si hanno delle giuste proposte, se si fanno sempre le stesse cose e manca creatività, tutto potrebbe concludersi con qualche dubbio maggiore. Forse non hai voglia di fare le solite cose, ma mancano spunti.

Capricorno, le stelle in questo periodo invitano a fare di più. Tu sai di essere tra i segni favoriti, però l’Oroscopo di Paolo Fox ti avverte: la prossima sarà una settimana giù di corda, non tanto per colpa tua, quanto perché alcuni avvenimenti non saranno così facili da gestire. Convivenze, rapporti di lavoro e situazioni a contatto con gli altri potrebbero diventare un po’ più faticose: nulla di grave, tanto hai le spalle larghe. Certo che se fossi aiutato un po’ di più, non sarebbe male, sostiene l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario, tu hai voglia di riscattarti e di fare una vita diversa rispetto al passato. Alcuni Acquario sono pronti a buttare all’aria tutto quello che hanno fatto,. Sulla base di una professionalità che non si discute, per tentare nuove strade. A volte l’isolamento sembra essere l’unica soluzione, quando non è facile trovare consensi nella realtà, ma bisogna essere fiduciosi, tanto più che Venere, nei prossimi giorni, non sarà più contro,promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, queste sono giornate di test, sia sul lavoro sia in amore. Questo significa che se una storia funziona o no, te ne accorgerai, se un amore è interessante, lo capirai ora che Venere andrà in opposizione, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Se ci sono tante insoddisfazioni interiori, bisogna anche cercare le motivazioni che causano le difficoltà: potresti non essere accompagnato dalle persone giuste nel lavoro o avere semplicemente bisogno di un po’ più di tranquillità.











