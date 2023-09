Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 settembre 2023/ Il Sagittario è confuso e il Capricorno è il solo inattaccabile

Oroscopo Paolo Fox: Saturno crea confusione nel Sagittario, il Capricorno può definire i propri desideri

Sagittario, questo Saturno dissonante ha un po’ creato confusione nella tua vita, per i progetti, per le sperimentazioni e tutto quello che hai in mente. Forse non hai più gli stessi riferimenti di prima, anche se fai lo stesso lavoro, ma è vero che alcuni di voi si trovino in un ambiente insolito e non è escluso qualche impegno maggiore nella famiglia, soprattutto per chi lavora in famiglia: ultimamente ci sono state delle divergenze. È tempo di inventarsi qualcosa di nuovo, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 settembre 2023/ La Bilancia non può tergiversare e lo Scorpione chiede tregua

Capricorno, non va sottovalutato l’effetto positivo di Giove e Saturno che sono attivissimi, così come Urano. Devi approfittare di questo momento astrale per capire cosa desideri fare e quali siano i tuoi progetti per il futuro, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Le stelle raccomandano di non perdere tempo e settembre è un mese molto importante per parlare di amicizia e di amore.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 settembre 2023/ Il Toro è "fuori dal tunnel" e per il Cancro torna l'amore

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario ha poche sicurezze, i Pesci devono chiarirsi in amore

Acquario, non ti sta bene nulla, in questo momento, e borbotti un pochino. Sei consapevole delle tue capacità e molti riconoscono il tuo valore, però alla fine dei conti, non ci sono certezze. In amore, non ti nascondere dietro scuse o misteri: devi difendere quello che desideri e quello che vuoi. Forse però è proprio questo il problema, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox: al momento non senti di avere troppe certezze.

Pesci, avere queste opposizioni planetarie, come quella del Sole e di Mercurio, non vuol dire che le cose non vadano bene, ma significa che alcuni progetti devono essere definiti: quelli che si sono bloccati vengono recuperati, tuttavia è evidente che c’è bisogno di una nuova capacità di azione. Venere sarà in opposizione ad ottobre e il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è quindi per tutti coloro che hanno un problema in amore: chiaritevi le idee in queste quattro settimane di settembre.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 settembre 2023/ Acquario disimpegnato ma solo per ora, discussioni per i Pesci

© RIPRODUZIONE RISERVATA