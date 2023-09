Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 settembre 2023/ Il Toro è “fuori dal tunnel” e per il Cancro torna l’amore

Oroscopo Paolo Fox: Marte ostacola l’Ariete, il Toro finalmente scioglie i suoi nodi

Ariete, bisogna mettere a posto questioni di soldi e anche questioni fisiche: Marte, il tuo pianeta guida, è in opposizione e crea qualche piccolo disagio o incidente di percorso. Innanzitutto calma e sangue freddo, non fare le cose di corsa ed è probabile che tu debba anche vivere un piccolo momento di stop per riparare un danno. Chi vive da anni con la stessa persona, ma non è contento, ora avrà voglia di cambiare vita: i nuovi incontri sono eccellenti, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro, settembre potrebbe finalmente spazzare via qualche dubbio di tipo economico o contrattuale. Sappiamo che da giugno la tua vita è in piena rivoluzione con qualche fastidio di troppo e con qualche insicurezza e stanchezza maggiore. L’Oroscopo di Paolo Fox rassicura sul fatto che Giove nel tuo segno sia una garanzia di successo (chi temeva di non rinnovare un accordo, magari l’ha rinnovato), ma soprattutto si spera che questo cielo sia molto importante per coloro che avevano qualche dubbio in merito a proprietà, questioni di carattere tecnico. Il Toro ha sempre paura di cambiare, ma in certi casi è necessario farlo. Venere non alimenta grandi emozioni e chi ha portato avanti una storia fin qui è forte e coraggioso.

Gemelli, è un cielo che invita a non fare passi falsi, perché questo Saturno contrario dice che sei abbastanza irritato per il fatto che non tutte le cose stiano andando per il verso giusto. Se c’è da fare un discorso di denaro, forse conviene mediare, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox: questo non è il periodo migliore per prendere le cose “di punta”. Chi vive storie complicate darà un ultimatum. La relazione sentimentale è protetta da Venere favorevole, quindi quello che non va bene sarà spazzato via e quello che non funziona verrà ottimizzato.

Cancro, cambiare strategia e modo di lavorare non è difficile e anzi, forse diventa indispensabile con questo cielo. La buona notizia per i single è che c’è la possibilità di fare nuove conoscenze e soprattutto che, in questo momento, l’amore torna in primo piano. Peccato che, di recente, le distrazioni siano state troppe e quindi attenzione a non danneggiare la tua sicurezza e anche a non farti male. Ritrova la complicità e la voglia di amare: ora le cose sono più chiare, per l’Oroscopo di Paolo Fox.











