Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 luglio 2023/ Segni di fuoco top come il Sagittario, ma anche il Capricorno è ok

Sagittario, questo è un cielo importante e oggi abbiamo tanti pianeti a favore, tra cui: Venere, Mercurio e, da sabato, il Sole. È un cielo buono per i segni di fuoco, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Se un sentimento è ricambiato, si supera ogni difficoltà e forse non bisognerebbe impegnarsi con persone già legate o distanti: capita spesso al Sagittario, così come nella vita affronta avventure, di lasciarsi andare a qualche esperienza off-limits. L’amore non è impossibile da raggiungere, ma bisogna puntare sul sicuro.

Capricorno, continua questa grande crescita di conferme per chi da tempo lavora ad un progetto che magari non ha preso, ma che adesso potrà essere recuperato. Ottimo cielo anche per coloro che devono firmare un accordo in vista dei prossimi mesi: sono stelle che riservano facilitazioni! C’è anche qualche giovane che ha deciso di impostare la vita in maniera diversa, facendo una grande scelta esistenziale: è opportuno pianificare al meglio le mosse, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. In amore, questo è un cielo tiepido e molto dipende da chi hai a fianco.

Acquario, è difficile adesso mettere a posto tutto quello che hai in mente. Anche nei piccoli lavoretti, nelle cose che devi portare avanti ogni giorno, c’è sempre qualcosa che non va. Se non hai chiarito una disputa, cerca di non rivangare problematiche che sembravano superate. È un momento di discussioni o magari semplicemente di polemiche, perché non ti va di fare tutto e forse vuoi anche liberarti di qualche imposizione, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, abbiamo visto che ci sono stati dei tormenti, ma sappiamo che dopo il tormento c’è l’estasi: Venere porta nuova linfa agli amori stanchi! È vero che, dal punto di vista lavorativo, si giocano proprio nei mesi di luglio e agosto le grandi scelte per l’autunno, però in questi giorni dai spazio anche ai sentimenti. Se ci sono stati problemi, si farà presto a cancellarli, a meno che la relazione non sia un po’ più danneggiata: ad esempio con i Gemelli e il Sagittario c’è sempre qualcosa da discutere. Cerca di portare a termine gli impegni assunti e concentrati sulle occasioni che possono aprire nuove strade, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

