Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 aprile 2024/ La Luna favorisce l’Acquario e l’amore. Per chi, invece, è storta?

Con l’ingresso del Sole in Toro e grazie alla presenza di Marte e Saturno in Pesci respirano anche i segni d’acqua, specialmente il Cancro, che ha vissuto una prima parte del mese un po’ difficile. La Luna invece oggi si trova in Bilancia e favorisce i segni d’aria.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli chiudono le storie che non funzionano, la Bilancia è in netta ripresa

Gemelli, una domenica molto favorevole per l’amore, con Venere in buona posizione. Tra qualche settimana, il pianeta dell’amore sarà nel tuo segno! I Gemelli non amano trascinare rapporti che non funzionano: chi si è separato deve iniziare un nuovo ciclo, dal punto di vista sentimentale, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia, hai superato una prima parte del mese non semplice. Adesso vuoi solo star bene e sappiamo come anche i Bilancia più tranquilli abbiano deciso di tirar fuori tutto quello che avevano dentro, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo atteggiamento ha stupito molti! Le relazioni e i lavori che non funzionano, inevitabilmente saranno chiusi, tuttavia chi ha avuto un’opportunità in più, potrà sfruttarla! Da giugno Giove sarà a tuo favore, quindi è vero che si chiude quello che non va, ma quello che funziona avrà una bella spinta. Domani potrai fare delle richieste!

Amore al top per l’Acquario, il Cancro va meglio della prima metà di aprile. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Acquario, una bella domenica per i sentimenti. Tuttavia, attenzione agli abbagli! Perché a maggio potresti accorgerti che il tuo innamoramento non è per una persona per la vita. Non per tutti sarà così, tuttavia è importante dare il proprio amore a chi se lo merita, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, è iniziato un periodo molto fruttuoso che avrà un ampio spazio temporale, tanto che durerà anche per tutto il 2025. Ovviamente non sarà sempre tutto rose e fiori: l’Oroscopo di Paolo Fox sottolinea come aprile non sia partito al meglio. C’è anche chi ha dovuto fare discussioni sul lavoro oppure c’è stato un braccio di ferro con qualcuno. La fine del mese sarà più semplice per risolvere i problemi! Domani dovrai stare attento rapporti con gli altri.

Sfide importanti per lo Scorpione, i Pesci hanno la Luna storta. L’opinione dell’Oroscopo di Paolo Fox

Scorpione, la fine del mese prevede delle sfide importanti. Spesso ti interessa sapere cosa gli altri pensano di te, ma devi fare attenzione perché sei un po’ permaloso e il rischio è che le tue azioni siano influenzate da questo. Il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di non curarti del giudizio altrui e di andare avanti. Gli incontri sono molto favoriti oggi!

Pesci, una domenica con la Luna in opposizione crea un po’ di malumori e chi ti circonda non sa come comportarsi per farti stare bene. Ci sono forse dei ritardi, ma sia l’amore sia il lavoro sono comunque al top, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

