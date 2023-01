Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 gennaio 2023/ Bilancia, Capricorno, Acquario, Toro

Nuovo appuntamento con le stelle, in particolare con l’Oroscopo Paolo Fox che ci aiuta ad interpretarle. Come sarà la giornata di oggi, sabato 21 gennaio 2023, per Bilancia, Capricorno, Acquario e Toro? L’astrologo si è soffermato sulle frequenze di Radio Latte Miele, durante la rubrica Latte Stelle. Le sue indicazioni sono una sorta di bussola: ad esempio, per la Bilancia il periodo migliore inizierà da maggio, concretezza per Capricorno, sull’Acquario ci si sofferma sulla socializzazione, invece preoccupazioni economiche per i Toro.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Bilancia e Capricorno

Bilancia: progetti in ballo che comportano impegno, forse anche qualche soldo, qualche spesa di troppo, avverte l’Oroscopo Paolo Fox. Avere Giove opposto significa essere un pochino preoccupati proprio quanto riguarda il lavoro. Poi se ci sono delle persone che hanno a che fare con la creatività, cioè che lavorano bene solo se sono ispirate, per queste da dicembre non è che ci siano grandi ispirazioni oppure si chiedono cosa fare da maggio in poi. In realtà quello sarà il periodo migliore, perché non avremo più Giove in opposizione. Per l’Oroscopo Paolo Fox, bisogna sempre curare con grande attenzione ai rapporti personali e la forma fisica.

Capricorno: questa Luna responsabilizza, arriverà anche Saturno a supportare la tua immagine. I Capricorno che hanno voglia di emergere, chiaramente con le giuste cautele e buone idee messe da parte, da maggio non avranno quasi ostacoli. Qui non si mette tanto in discussione quello che stai facendo, ma quello che farai. Certo se c’è stata una separazione, se un lavoro si è chiuso, non è che improvvisamente da maggio torna il passato. In altre parole cerchiamo di capire come funziona l’oroscopo e quando abbiamo un buon cielo si possono portare avanti cose importanti, ma anche concrete. Ecco perché devi puntare su ciò che è possibile secondo l’Oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: il sabato di Acquario e Toro

Acquario: l’astrologia dice che questo è il segno dell’amicizia, della confidenza, della socializzazione. Adesso mettiamo tutto in comune grazie a internet, no? L’Acquario lo ha sempre fatto. L’Oroscopo Paolo Fox dice come esempio che anche un Acquario che va solo al cinema a vedere uno spettacolo, il giorno dopo deve dire a tutti quello che ha per socializzare le emozioni, per parlare, per condividere. Ecco la condivisione è importante, l’amore e lo è ancora di più. Con Venere nel segno si può rilasciare tra oggi e domani una grande emozione ma anche viverla.

Toro: ci sono delle preoccupazioni più che altro per le spese. È chiaro che se io voglio cambiare casa, investire dei soldi in un progetto, anche se sono contento di muovermi, qualche dubbio lo avrò. Il fatto che Giove protegga da maggio significa che si può fare il passo più lungo della gamba, ma per fortuna tu sei una persona oculata. Quindi l’Oroscopo Paolo Fox non crede che abbia voglia di metterti in discussione né di creare delle situazioni problematiche. Se ci sono problemi con ex vanno chiariti. Lavoro importante, scelte da fare a breve.











