Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 giugno 2023/ Pieno di energia per il Sagittario e l’estate bacia i Pesci

L’Oroscopo di Paolo Fox per il primo giorno d’estate: oggi, mercoledì 21 giugno 2023, tratto da Radio LatteMiele. Vediamo come partono i segni zodiacali con questa nuova calda stagione e di seguito vediamo Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: energia che contagia anche i pigri per il Sagittario, il Capricorno taglierà un bel traguardo

Sagittario, una notevole carica di energia, con Venere e Marte favorevoli, sarà distribuita anche alle persone che ti stanno intorno. Questo è un qualcosa di molto importante, perché l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che tu riesca, con la tua fantasia, con la tua carica vitale, a dare una scossa anche ai pigri, a coloro che non vogliono fare le cose. Devi trovare un po’ di tranquillità sul lavoro, dove comunque i progetti importanti ripartono dall’autunno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 giugno 2023/ Venere top per il Leone e la Vergine ha Saturno contro

Capricorno, sei sensibile ed emotivo ma non lo dai a vedere. Questo è il tuo grande dilemma: svelare le tue vulnerabilità o no? Quanti Capricorno se lo saranno chiesto. Se il lavoro funziona, è perché hai lavorato bene nel passato. Entusiasmo in arrivo per nuovi incarichi, nomine importanti e conferme: questo è un anno che porterà a tagliare un traguardo, ripete spesso l’Oroscopo di Paolo Fox. Parlando di sensibilità, in amore forse stai rimandando una decisione: se il partner non è d’accordo con te e ci sono delle divergenze, è meglio chiarire. Sono un po’ più sofferenti le coppie che sono lontane fisicamente o psicologicamente. Dedica più tempo ai sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 giugno 2023/ Gemelli top in amore, mentre il Toro è sotto pressione

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario oggi recupera dinamismo, i Pesci hanno conferme con la nuova stagione

Acquario, buona la carica in questo giorno! Tornerà un po’ di dinamismo e ci sarà chi lascerà una certezza pur di vivere la libertà ed emozioni nuove. Da questo punto di vista l’Oroscopo di Paolo Fox pensa che l’Acquario non è una persona opportunista: quello che si sente di fare lo fa, ma se ha chiuso un progetto, non vuole tornarci sopra. Le coppie che hanno vissuto una crisi recente devono stare un po’ attente a non vivere ancora momenti di preoccupazione. Questa Venere opposta, in amore, porterà un’estate di ripensamenti e confronti.

Oroscopo di Paolo Fox di oggi 20 giugno 2023/ Rinascita per la Bilancia, lo Scorpione non sia introverso

Pesci, si inaugura l’estate, grazie al nuovo transito del Sole e quindi benvenuta questa stagione! Perché ti porta una conferma e Saturno nel segno, da marzo, ha già regalato un risveglio che l’Oroscopo di Paolo Fox spera che si traduca in una realtà, dal punto di vista lavorativo: pensa a nuovi progetti e programmi da varare, in vista dell’autunno. In amore sei un po’ meno forte, forse perché se hai già un sentimento stai bene così, però è anche vero che se non ce l’hai, non lo cerchi e ti lasci andare alla volontà del destino. I tempi si allungano in amore, però ci sono delle buone novità per quanto riguarda l’aspetto pratico della vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA