Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 ottobre 2023/ Tante idee per il Sagittario, il Capricorno decide senza remore

Oroscopo Paolo Fox: trasferte favorite per il Sagittario, il Capricorno compie scelte decisive

Sagittario, pieno di energie e pieno di vigore! Attorno a te ci sono persone che condividono i tuoi spunti e i tuoi obiettivi, chiede l’Oroscopo di Paolo Fox? Potrebbe essere anche favorito un progetto in altre città o in altre condizioni, in un altro ambiente. Chi aspetta una chiamata e ancora non ha ricevuto nulla dovrebbe fare una richiesta in modo diretto. Amore nella norma, senza particolari emozioni.

Capricorno, grandi scelte: è un cielo tutto a favore! Se ci sono delle situazioni che vuoi chiudere, cambiare ora puoi muoverti liberamente, forse anche con meno dispiacere rispetto al passato. Se hai rimandato una scelta, adesso la fai, senza che ti pesi troppo. In questi giorni puoi rimettere in discussione tutto, ma l’unico problema è che non ti senti supportato a dovere. Questo è normale perché il Capricorno gioca in solitaria: soprattutto quando ha delle responsabilità, vorrebbe fare tutto da solo, ma questo non è possibile, rimarca l’Oroscopo di Paolo Fox. Se sei un creativo, puoi presentare una tua opera o un’idea. Amori nuovi possibili anche dopo uno stop.

Acquario, avere Marte e Giove dissonanti non è così complicato da gestire, ma alimenta una forte tensione interiore, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Quelli che sono soli dovrebbero trovare un amore, le coppie forti dovrebbero ufficializzare una storia: i sentimenti sono importanti, perché ci permettono, anche nei momenti di grande stress, di contare su qualcuno che ci vuole bene e ci regala energia.

Pesci, non è facile gestire amore, lavoro e famiglia tutto insieme! L’ultima settimana di ottobre porta successo e novità, promette l’Oroscopo di Paolo Fox, consensi e una crescita, se è questo che aspetti. Esame contabile necessario per molte famiglie: si è speso troppo o bisogna spendere e allora è il caso di tirare i remi in barca. Accordi, contratti e si passa finalmente all’opera dopo un periodo di sperimentazione.

