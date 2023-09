Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 settembre 2023/ Il Toro primeggia finalmente, una tirata d’orecchie al Cancro

Oroscopo Paolo Fox: combo Luna-Venere positiva per l’Ariete, il Toro ha tanti pianeti a favore

Ariete, Luna a favore e buona anche la posizione di Venere: l’impeto non manca ed è anche troppo, con Marte opposto. La fretta, in questi giorni, è cattiva consigliera. In questo periodo, fra l’altro, sei anche molto critico e pungente. Quelli che non fanno ciò che dici saranno “condannati” e in qualche caso, addirittura, potresti sollevare un polverone per niente. Se esci di casa, verifica di avere tutti i documenti a posto e di non dimenticare nulla, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox: ultimamente hai la testa tra le nuvole perché fai più cose assieme.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 settembre 2023/ Il Sagittario è bucolico e l'Acquario è nel caos

Toro, avere Sole, Mercurio, Giove e Saturno in ottimo aspetto è decisamente importante. Avere stelle a favore non significa che vinciamo tutte le sfide, ma che siamo messi nella possibilità di vincere. Tanti nati Toro che hanno avuto un incarico importante e che da giugno hanno rimesso in gioco le proprie qualità, come imprenditori, liberi professionisti, ma anche giovani che si apprestano a fare delle scelte importanti, ora hanno un’occasione, ma devono metterci del proprio per vincere. Questioni legali nate nel passato vanno superate. L’Oroscopo di Paolo Fox chiede solo un op’ più di pazienza in amore, perché da ottobre le idee saranno più chiare, mentre ora c’è ancora tensione.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 settembre 2023/ Luce e ombre da Venere per il Leone, la Bilancia è arrabbiata

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli troppo impegnati perdono smalto, il Cancro va verso la Luna opposta

Gemelli, tu hai sempre voglia di scherzare e comunque di solito il vero Gemelli è quello che si diverte a organizzare cose piacevoli con gli amici. Da qualche tempo però, perché non hai tempo, sei stanco o perché sulle tue spalle ci sono troppe responsabilità, hai perso un po’ di verve. Sei convinto di avere intorno le persone giuste? Perché in questo periodo hai davvero bisogno di complici e di persone che ti fanno sorridere. In amore, attenzione a questa Venere che, da una parte, è importante per le relazioni, ma dall’altra potrebbe anche illuminare i lati bui di un rapporto, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 settembre 2023/ La Luna dà molta energia ad Ariete e Toro

Cancro, in arrivo c’è un weekend che porta qualche dubbio: l’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che avremo una Luna contraria e sai che è l’astro che governa il tuo segno. In una situazione del genere, una parola è poca è due sono troppe e rivangare il passato non va bene. Sono tanti i nati Cancro che spesso ricordano eventi del passato e amori che non ci sono più: bisogna andare avanti! Inoltre, non fate paragoni: se c’è una nuova storia, non pensate se sia meglio o peggio di un’altra avuta tempo fa. La prossima settimana ci saranno novità importanti anche per il lavoro,











© RIPRODUZIONE RISERVATA