Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 febbraio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Eccoci a mercoledì 22 febbraio 2023 con l’Oroscopo di Paolo Fox, direttamente dalle frequenze di Radio LatteMiele. Il Sole è già entrato, da diversi giorni, nel segno zodiacale dei Pesci. Questo è un periodo molto importante perché si va verso un marzo in cui si muoveranno tante cose: Venere ha già cambiato segno, passando in Ariete, e stiamo attendendo il cambio di transito di Saturno. Vediamo la giornata di oggi per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 febbraio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario può continuare a sfruttare Giove, il Capricorno vive un lieve calo di forma

Sagittario, incontri molto interessanti e domani stelle utili. L’Oroscopo di Paolo Fox ti ricorda che quello che imbastisci in questi giorni può diventare indispensabile per il futuro: anche tu puoi contare, almeno fino all’11 di maggio, su un Giove molto bello e quindi tutti i Sagittario che vogliono rimettersi in pista o parlare di cose importanti non devono tirarsi indietro.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 febbraio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Capricorno, lieve calo e potrebbe essere anche fisico: un malessere stagionale e un po’ di stanchezza possono farsi sentire. Ti sei impegnato tantissimo negli ultimi tempi. L’Oroscopo di Paolo Fox ha parlato di un periodo molto importante che partirà da maggio, però qualche vittorie è già arrivata. È chiaro che il Capricorno le cose un po’ se le deve guadagnare: tutti i Capricorno che hanno successo possono raccontare di un passato molto complicato, perché le occasioni non arrivano al volo e soprattutto da giovanissimi. Quindi tutti coloro che hanno più di trent’anni cominciano ad avere delle belle prospettive per il futuro. Coloro che vivono un bel rapporto di coppia e vogliono consolidarlo, da maggio faranno grandi scelte.

Oroscopo Paolo Fox, 22 febbraio 2023/ I Fatti Vostri, classifica segni: da Pesci a...

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario deve disciplinarsi, i Pesci sono un po’ tesi

Acquario, vuoi fare sempre cose diverse dagli altri, ma un conto è la fantasia e un conto è la realtà. Abbiamo una seconda parte dell’anno che dice di stare attenti ai soldi e quindi adesso bisogna cercare di seguire sempre un percorso lineare, perché non si può buttare tutto all’aria e rovinare una collaborazione, solo perché ci si vuole sentire liberi. L’Oroscopo di Paolo Fox suggerisce di arrivare a un compromesso. Qualcuno deciderà anche di fare delle scelte importanti entro la fine di aprile. Spesso il tuo modo di fare ironico e dissacrante non è capito: attenzione nel parlare e soprattutto alla possibilità che alcune persone utilizzino certe frasi che hai detto contro di te.

Pesci, troppe tensioni? In fondo la tua vita è fatta di emozioni che cambiano a seconda di quello che provi e vivi. Se una storia non funziona, bisogna cercare di capire se sia utile oppure no. Cancro, Bilancia e Capricorno sono segni che possono portare un po’ di agitazione nella tua vita, ma tu sai che il conto alla rovescia è iniziato e dopo il 7 marzo, in particolare già dall’11, inizieremo a vedere grandi novità. L’Oroscopo di Paolo Fox pensa che tanti saranno i nativi del segno che vorranno vivere delle belle emozioni e soprattutto vorranno sentirsi anche più forti in amore. È tempo di vivere sentimenti sinceri.











© RIPRODUZIONE RISERVATA