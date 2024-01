Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 gennaio 2024/ Buon compleanno Acquario! Il Sagittario vuole trasgredire

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario è irrequieto, il Capricorno vuol recuperare un sentimento

Sagittario, le trasgressioni possono attrarre i nativi del segno che da troppo tempo stanno facendo la stessa vita. È un periodo importante, ma che richiede qualche compromesso: nel rapporto con il segno dei Pesci e dei Gemelli, spesso ci sono delle complicazioni. Tu vorresti fare una vita libera, ma non per fare quello che vuoi, ma semplicemente per organizzarti al meglio, senza l’interferenza di qualcuno che invece, in questo momento, anche per farti del bene, sta diventando troppo presente. Attenzione anche alle parole di troppo, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 gennaio 2024/ Il Leone mantenga un profilo basso, la Vergine è molto forte

Capricorno, le piccole o le grandi vittorie sono dietro l’angolo! Gli inizi del mese di febbraio sono dalla tua. Devi circondarti da soci e collaboratori validi, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox, perché altrimenti il rischio è di dover fare le cose due volte. Questo cielo assicura buone opportunità a chi in passato ha detto stop all’amore. Chi vuole recuperare un sentimento non deve arrabbiarsi con se stesso: spesso cuore e mente non sono d’accordo!

Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 gennaio 2024/ L'Ariete è pieno di energia e il Toro è forte anche se attaccato

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario è nel caos, i Pesci avranno un premio

Acquario, ti trovi in balia di grandi eventi e venti che ogni tanto sono contro di te. C’è chi fa un passo avanti e due indietro. Da circa tre mesi stai cercando di capire cosa sia importante fare in vista delle prossime settimane. Un progetto nato in maniera sperimentale sarà riconfermato da giugno. L’amore sembra essere meno complicato rispetto al mese di dicembre, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, riprendi quota! Gennaio è partito male, mentre la fine del mese aiuta! Se hai cambiato o chiuso una storia, ora potresti sentire un forte senso di ribellione. I separati, per esempio, non hanno voglia di rimettersi subito in gioco, però sappiamo che i nativi del segno, prima o poi capiscono il valore della famiglia e dei figli: anche i più ribelli cederanno alla tentazione di vivere un rapporto stabile e positivo. L’Oroscopo di Paolo Fox prevede che chi ha un’attività in proprio avrà una piccola ricompensa, tra fine mese e inizio febbraio!

Oroscopo Paolo Fox di oggi sabato 20 gennaio 2024/ Good vibes per i Gemelli, nuvole passeggere per il Cancro

© RIPRODUZIONE RISERVATA