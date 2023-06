Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 giugno 2023/ L’Ariete è battagliero e il Cancro super fascinoso

Venere, Marte e oggi anche la Luna è in Leone: per chi sarà favorevole e per chi opposta? Scopriamolo con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 22 giugno 2023, tratto da Radio LatteMiele. Vediamo i primi quattro segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete non ne fa passare una, il Toro ha tutto da mettere a posto

Ariete, in questo momento non manca la forza e la veemenza. Magari sei anche arrabbiato, se qualcosa non va e se certe situazioni o risposte non sono adeguate per te, non lasci passare nulla e le contesti, sia in famiglia sia in amore. Nel complesso però l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene questo cielo molto stimolante: promozioni e novità. Qualcosa di bello può capitare già entro luglio. Progetti per l’autunno.

Toro, l’Oroscopo di Paolo Fox sostiene dall’inizio del mese che giugno è pesante. Bisogna mettere a posto tante situazioni, probabilmente anche gli accordi con gli altri e lo sanno molto bene quelli che hanno un’attività in proprio o devono rispondere delle proprie azioni a qualcuno: più si hanno responsabilità e più ci sarà la necessità di mettere in ordine tutto. Per esempio, alcuni conti e forse sei in attesa di una risposta riguardante proprio le finanze. C’è una persona che ti ha deluso. Venere dissonante parla di un amore che a volte lascia un po’ a desiderare e ci vuole tanta pazienza, in certi giorni.

Gemelli, la volontà di non pensare ai malintesi degli ultimi tempi è talmente forte, da farti trascurare anche qualche rapporto da te ritenuto ormai superfluo, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Se ti avevano promesso qualcosa, non se n’è fatto nulla oppure bisogna ancora decidere: è l’effetto di Saturno che, ancora una volta, nell’ambito del lavoro, non permette di fare tutto ciò che si desidera. Tuttavia, sono in arrivo delle possibilità entro l’estate: cambio di rotta!

Cancro, sarebbe una follia, in questo periodo, non lasciarsi andare a qualche bella sensazione! L’Oroscopo di Paolo Fox spera che molti abbiano già ricevuto una buona notizia: per chi voleva raggiungere un certo traguardo, per le coppie che possono e vogliono considerare un figlio o una nuova casa. Il fascino non manca e questo è un ottimo periodo per programmare una bella vacanza, in vista di luglio.











