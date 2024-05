Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 maggio 2024/ Leone e Acquario sono i preferiti di Cupido, mentre i Pesci…

Sono tanti i pianeti che affolleranno il cielo di Gemelli e questo avrà dei riflessi anche sugli altri segni. L’Acquario è finalmente libero dalle opposizioni, mentre Leone e Scorpione possono riprendersi da un maggio pesante. Il Capricorno recupera e i Pesci dovranno affrontare presto un Giove difficile.

Tante occasioni per i Gemelli, l’amore è al top per il Leone. Il punto di vista dell’Oroscopo di Paolo Fox

Gemelli, siamo alla vigilia di una grande concentrazione di pianeti nel tuo segno e questo significa poter sviluppare qualcosa di più, come un progetto creativo: puoi proporti e ottenere successo, se ti impegni sul serio. Solo venerdì avrai forse un momento no, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Leone, i primi giorni di maggio hanno portato grandi difficoltà. La cosa migliore adesso è recuperare le energie fisiche e cercare di star bene. Giovedì e venerdì ci saranno due giornate valide per i sentimenti: i single potranno vivere una bella storia. Le stelle incoraggiano soprattutto i Leone più intraprendenti in amore, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Luna nel segno per lo Scorpione, il Capricorno recupera. L’opinione del’Oroscopo di Paolo Fox

Scorpione, le prime tre settimane di maggio ha lottato contro molti pianeti opposti, ma oggi la Luna è nel segno e ti aiuta a risolvere qualche controversia. Inoltre, da sabato Giove non sarà più opposto ed è già positivo, ma Mercurio sarà ancora in opposizione: problemi burocratici, d’affitti e di contratti. In amore, cerca di essere più disponibile, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, hai passato tre giornate un po’ difficili, ma oggi ritorna l’energia. Maggio dovrebbe aver già portato dei risultati, ma è ora di parlare di sentimenti: tu prediligi l’aspetto pratico della vita, ma anche l’amore è importante, perché privartene, chiede l’Oroscopo di Paolo Fox.

L’Acquario è innamorato e i Pesci devono fare attenzione sul lavoro e in amore. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Acquario, sei alla ricerca dell’amore e anche del “tempo perduto”: i pianeti ti sorridono e ti sostengono! Le ultime tre settimane sono state pesanti e ora puoi buttartele alle spalle. Qualche Acquario ha avuto addirittura dei malanni: anche se hai uno spirito rivoluzionario, è importante seguire le indicazioni dei medici. Basa la tua vita amorosa sulla concretezza e cerca di vivere sinceramente: non è più possibile dire sì e pensare no. Molti avranno colpi di fulmine e saranno innamorati, anche nel mese di giugno, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, la Luna e Saturno sono solidali con te. Sul lavoro potresti avvertire che c’è qualcosa da rivedere: è possibile avere questi cambiamenti? Il nuovo transito di Giove, da sabato, ti avverte che non tutto si può fare e che devi fare attenzione a lasciare il certo per l’incerto. Nei sentimenti, stessa cautela: almeno fino al 10 di giugno evita di causare turbolenze e, soprattutto, l’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di non chiudere una relazione, perché potresti pentirtene. Attenzione alla gelosia!











