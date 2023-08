Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 agosto 2023/ Giornata positiva per l’Ariete e il Cancro ha la Luna favorevole

Oroscopo Paolo Fox: bella settimana per l’Ariete, per qualunque cosa c’è Giove per il Toro

Ariete, questa nuova settimana è forte. L’Ariete ha una bella rete di amicizie e di protezione, in questo momento, proprio perché sa farsi amare e un po’ perché ha fatto grandi cose e quindi, in qualche modo, verrà premiato dalla stima della gente. Questo forse non basta a risolvere problemi finanziari e lavorativi, però è già tanto sapere che questo cielo porta delle emozioni in più. L’amore è intrigante: anche dopo una separazione si può ripartire, afferma l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro, conto alla rovescia, perché secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, tra il 12 e il 15 di settembre avrai una risposta. Evidentemente, nonostante Giove nel segno tracci una strada maestra che ti porterà lontano e ti farà cadere in piedi, in questi ultimi tempi, in particolare da giugno, hai dovuto sistemare tutta la situazione, lavorativa e affettiva. I sacrifici sono stati tanti e quello che hai in mente sarà realizzabile, ma attenzione a non strafare.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli sfruttino questa giornata, il Cancro oggi ha la Luna “dritta”

Gemelli, questa è una bella giornata. Se ci sono state delle difficoltà di coppia si possono risolvere e anzi, l’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di anticipare i tempi, perché domani e dopodomani ci sarà la Luna opposta e questo potrebbe far riemergere un problema. La parola chiave di quest’ultimo periodo è ritardi: programmi e progetti che dovevano partire a settembre saranno rimandati oppure sarai proprio tu a prenderti del tempo, se devi fare una scelta decisiva.

Cancro, questa giornata nasce con la Luna favorevole e se di recente ci sono stati momenti di tensione, problematiche di lavoro, vai avanti. Ricordati sempre che sei una spugna, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, ovvero assorbi tutte le emozioni che ti circondano. Attorno a Ferragosto ci dev’essere stato un piccolo dispiacere o una piccola lontananza. In amore ci vorrebbe più serenità e molto dipende da chi hai al tuo fianco.

