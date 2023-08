Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 agosto 2023/ Venere consola il Sagittario e il Capricorno è sempre al top

Oroscopo Paolo Fox: Mercurio agitato per il Sagittario, il Capricorno stia attento alle relazioni

Sagittario, a volte i cambiamenti e in altre situazioni capitano: negli ultimi tempi ti sei dovuto adattare a delle trasformazioni che forse non avresti voluto. Abbiamo visto, per esempio, che alcune promesse che ti avevano fatto non sono state mantenute. Mercurio è in aspetto nervoso e il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è, se ci sono delle cose da chiarire, di parlare con calma. Ricorda sempre però che l’amore premia! Questa Venere in buon aspetto potrebbe solo essere un problema se vivi una storia che non funziona più e contemporaneamente vivi un altro desiderio: qui potrebbe nascere un conflitto.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 agosto 2023/ Giornata positiva per l'Ariete e il Cancro ha la Luna favorevole

Capricorno, sei uno dei segni più forti per l’Oroscopo di Paolo Fox: questo è l’anno delle ristrutturazioni e delle grandi imprese e ovviamente più rischi e più ti trovi anche in contrasto con gli altri. Il consiglio è un po’ di prudenza nelle relazioni: ricorda che quest’anno sei tu ad avere il comando.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 agosto 2023/ Full di pianeti per il Capricorno e il Sagittario viaggia

Oroscopo Paolo Fox: stravaganze per l’Acquario, i Pesci hanno una buona Luna

Acquario, le opposizioni planetarie portano continui ripensamenti che possono innervosirti, ma possono anche innervosire chi hai attorno. Adesso non vuoi vincoli, vorresti fare qualcosa di divertente e i più giovani, per esempio, potrebbero organizzare un’escursione o un’avventura in tenda o in moto. L’Acquario ama le cose stravaganti, per l’Oroscopo di Paolo Fox, e le solite vacanze non lo appassionano: attenzione però di cercare l’originalità senza vivere rischi. Hai capito che tanti nel passato non ti sono stati amici e, con ogni probabilità, hai già fatto piazza pulita di situazioni che non ti piacciono più. Attenzione in amore!

Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 agosto 2023/ Test d'amore per il Leone, la Vergine farà sempre più cose

Pesci, questa Luna in buon aspetto ti dà forza e ti aiuta a ragionare meglio, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox. Mercurio e Marte sono opposti e quindi, in questo momento, sei teso per un progetto, un programma o qualcosa che dovrai fare nelle prossime settimane e che magari è ancora un po’ offuscato e ci vuole chiarezza: questa giornata è interessante per trovare un punto di accordo. Attenzione in amore, perché il lavoro di uno dei due o alcune circostanze familiari potrebbero portare un cambiamento nei ruoli, nei compiti e probabilmente anche nei tempi di un rapporto. Dubbi e speranze albergano contemporaneamente nel tuo cuore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA