Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 aprile 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Domenica 23 aprile 2023 con l’Oroscopo di Paolo Fox, tratto da Radio LatteMiele. Oggi Luna e Venere sono in Gemelli, come saranno le declinazioni degli influssi sui segni zodiacali? Scopriamolo per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario ha la Luna opposta, il Capricorno oggi deve stare attento al rapporto con gli altri

Sagittario, questa Luna opposta non è un elemento di grande disturbo, ma l’importante, in questa giornata, è non annoiarsi, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo dipende anche dalle persone che hai attorno, perché se sei circondato da gente un po’ noiosa che magari spegne le tue iniziative ed è sempre un po’ pessimista, avrai voglia di uscire fuori e svagarti un po’. Questo Saturno contro rappresenta la necessità di mettere ordine sul lavoro oppure una competizione.

Capricorno, questa è una giornata un po’ particolare: massima prudenza, pazienza e attenzione nei rapporti con gli altri, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Alcune coppie in crisi discutono perché c’è bisogno di stabilità, mentre altri, con Giove che tornerà favorevole da metà maggio, sono in pensiero perché magari vogliono convivere, vogliono fare qualcosa di importante, ma bisogna trovare i soldi, la casa: c’è tanto da cambiare, ma anche tanto da ottenere, nelle prossime settimane.

Oroscopo Paolo Fox: amori in vista per l’Acquario, i Pesci desiderano ottenere soddisfazione per sé stessi

Acquario, vuoi viaggiare, metterti alla prova, fare qualcosa di divertente, anche solo per pochi giorni? Via libera! Anche perché un po’ divertimento e libertà bisogna ritrovarla: troppe ansie e troppe preoccupazioni. Un innamoramento “facile” può capitare adesso, con Venere in ottimo aspetto e si apre un lungo periodo di maturazione, ma anche di affermazione delle proprie capacità. Giornate interessanti anche se, dal punto di vista fisico, l’Oroscopo di Paolo Fox ti trova un po’ sotto pressione.

Pesci, le cose che dici sono importanti: finalmente hai deciso di fare qualcosa per te stesso! In realtà, se guardi il passato, l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che tu ti senta un po’ in credito, perché hai dato tanto ma, dal punto di vista emotivo, è tornato ben poco indietro. Attenzione nei rapporti con i figli e di famiglia in generale: bisogna cercare di essere più decisi. Questa giornata è velata da una Luna un po’ strana: è una domenica che andrà allontanata dalla tensione nervosa e dalla malinconia ed ecco perché è importante guardare al futuro in modo positivo.

