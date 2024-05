Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 maggio 2024/ È in arrivo Venere in Gemelli: chi è top e chi è flop

Mancano pochissime ore all’ingresso di Venere in Gemelli e inizia così una radicale tresformazione del cielo. Esce dall’opposizione dell’astro lo Scorpione e migliorano Leone e Toro. La Vergine e i Pesci sono invece particolarmente sotto pressione.

Lo Scorpione migliora sul lavoro e l’amore viaggia meglio, il Capricorno risolva tutto prima del weekend. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Scorpione, sei intenzionato a ritrovare la passione, il desiderio e nuovi stimoli. Venere non è più opposta e tutto è più positivo. Abbandona i conflitti vissuti di recente, perché Giove tra un paio di giorni non sarà più opposto e potrai recuperare tempo e denaro. Se la vita materiale è migliore, anche l’amore si può vivere con più trasporto, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 maggio 2024/ Giove e Venere fanno volare i Gemelli, ma il Sagittario...

Capricorno, è risaputo che la realizzazione individuale è molto importante per te, quindi anche adesso sei molto preso dal lavoro. Attenzione ai segni Bilancia e Cancro. Il fine settimana potrebbe essere un po’ problematico, per cui l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di risolvere un’eventuale controversia subito. Giugno porterà successo e i contatti sono molto buoni.

Oroscopo della settimana di Branko, dal 24 al 30 maggio 2024/ Cancro rivoluzionari, Gemelli amanti e...

Oroscopo Paolo Fox: il Leone è un sopravvissuto e ora va meglio, la Vergine ha molti pianeti opposti

Leone, il tuo cielo si rischiara man mano. I primi tre quarti del mese sono stati pesanti, anche dal punto di vista fisico. Da adesso potrai avanzare con più tranquillità e hai di fronte un giugno molto importante. Sul lavoro, ci saranno nuove competizioni in cui avrai successo e ti ritroverai a essere più stabile. Se la tua storia d’amore ha resistito alle intemperie di maggio, significa che è quella giusta, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, le opposizioni planetarie possono indicare più preoccupazioni: dal lavoro alla famiglia. Tutte queste situazioni sono vissute in maniera un po’ conflittuale, sopratutto se non riesci ad avere l’appoggio di persone affidabili e fai fatica ad organizzarti, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo di Branko, oggi 22 maggio 2024/ Ariete sensuali, Toro ambiziosi, arriva l'amore per Gemelli e...

I Pesci sono in tensione fino a metà giugno, il Toro avrà presto Marte dalla sua parte. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Pesci, le stelle di questo cielo sono un po’ litigiose: stai attento a non parlare troppo e a dire cose che non pensi veramente. In questo finale di maggio, potresti voler discutere una relazione o prendertela con qualcuno. Usa cautela fino alla seconda metà di giugno, perché poi le stelle saranno decisamente interessanti. Ritardi sul lavoro e non tutto gira come dovrebbe, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox: attenzione a non riversare le frustrazioni in amore.

Toro, con Mercurio nel tuo segno, saranno cruciali gli incontri che hanno a che fare con il lavoro o con le questioni finanziarie. Ci saranno revisioni di conti e chi addirittura dovrà salvare una società. A breve, Marte sarà nel tuo segno e ti darà una carica di energia molto importante, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.











© RIPRODUZIONE RISERVATA