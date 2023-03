Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 marzo 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Da poche ore c’è stato l’equinozio di primavera e si spera che anche le stelle portino qualche segnale di rinascita per tutti. Scopriamolo con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 21 marzo 2023, dalla rubrica che l’astrologo tiene tutti i giorni su Radio LatteMiele e, in particolare, per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario vive un periodo di trasformazione, il Capricorno ha un momento di difficoltà

Sagittario, per colpa degli eventi e del destino, la tua vita è cambiata e sta cambiando: non si finisce mai di crescere, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox. Oggi però abbiamo: Sole, Luna, Mercurio e Giove favorevoli! È vero che alcuni riferimenti non ci sono più e forse non hai attorno le stesse persone di prima, ma è difficile pensare che questo sia un cielo di fermo, ma piuttosto di trasformazione. Si sviluppa la creatività e questo farà piacere a tutti quelli che lavorano grazie alle proprie idee: artisti, pubblicitari o imprenditori.

Capricorno, nessuno può fermare la tua crescita, però alcune giornate impongono uno stop personale, come di riflessione. Questo è l’ultimo colpo di coda di pianeti che poi, da maggio, diventeranno molto interessanti. Chi ha fatto molta gavetta ora si rende conto che c’è la possibilità di dimostrare agli altri la propria esperienza, ma qualche seccatore si infila sempre nella vita e bisogna cercare di allontanarlo, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario ha tanti pianeti attivi, i Pesci stanno cambiando anche il modo di affrontare la vita

Acquario, questa è una giornata che parte con Sole, Luna e Mercurio attivi, insieme a Marte. Fai attenzione solo ai pettegolezzi, alle persone che sono contro di te. Qualche preoccupazione potrebbe riguardare la situazione di una persona che è al tuo fianco e in famiglia ci vuole un po’ di pazienza. L’Oroscopo di Paolo Fox ti ricorda sempre di non esagerare con le spese, perché la seconda parte dell’anno potrebbe essere un po’ agitata, da questo punto di vista. Chi ha più collaborazioni potrebbe sospenderne una oppure decidere anche di fare delle cose al posto di altre. Attento anche alle provocazioni!

Pesci, fai le tue richieste, molto sta cambiando: è arrivato Saturno nella tua vita, “il grande saggio”, e influenza in particolare i nati di fine febbraio, ovvero quelli della prima decade. In generale però Saturno rappresenta la forza, la determinazione e anche la saggezza, appunto: prima te la prendevi per tutto e adesso hai capito che, in fondo, fai del male solo a te stesso, nell’accettare rapporti in crisi o scelte che non sono state del tutto volute da te. Le stelle non possono cambiare la personalità di chi ci circonda e per cui se pensi che una persona non sia più adeguata alle tue esigenze, comincia a guardarti intorno. È tempo di cambiamenti profondi che si possono esprimere anche nelle modalità di azione della tua vita. Le passioni, gli incontri e le novità sentimentali sono favorite e l’Oroscopo di Paolo Fox è contento anche per le coppie che vogliono legalizzare un’unione, perché più ci avviciniamo alla parte centrale dell’anno e meglio sarà.

