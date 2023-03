Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 marzo 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Siamo a metà settimana e questo cielo di marzo regala continue sorprese: oggi, giovedì 23 marzo 2023, il lontano ma potente Plutone entra in Acquario, dopo quasi 250 anni! Si preannunciano grandi cambiamenti. Vediamo con l’Oroscopo di Paolo Fox (tratto da Radio LatteMiele), come andrà la giornata per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario è un po’ affaticato, il Capricorno vive tre giorni difficili

Sagittario, è chiaro che l’oroscopo cambia a seconda di quello che vogliamo fare, ma per l’Oroscopo di Paolo Fox è probabile che l’amore necessiti di una verifica in più. Le coppie che hanno avuto qualche dubbio dovrebbero cercare di risolverlo, al più tardi, entro la fine di aprile. Il destino cambia le regole del gioco: a volte non serve che mutino le situazioni intorno a noi, siamo noi ad essere costretti a valutare tutto ciò che ci circonda in maniera diversa. Un po’ di fatica si fa sentire.

Capricorno, tieniti lontano dalle complicazioni, anche se è difficile, perché tutti quelli che ti stanno attorno, o comunque molti, anziché aiutarti, sembra quasi che aspettino che tu faccia quello che devi. In realtà, sei tu ad averli abituati così, perché sei sempre tu che risolvi i problemi, che vuoi la gestione di tutto, vuoi mantenere tutto sotto controllo ed è chiaro che, in giornate come queste sei un po’ out: attenzione a non sforzarti troppo, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox, che aveva già anticipato che il 22/23/24 di marzo sarebbero stati un po’ ostici. In seguito, naturalmente, avrai grandi opportunità per recuperare.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario è fortissimo, i Pesci hanno una bella Venere

Acquario, grande forza, grande volontà e, nella seconda parte dell’anno, le occasioni saranno un po’ meno interessanti. Quindi, se dovete fare una scelta o cambiare qualcosa, questo è il momento giusto. L’Oroscopo di Paolo Fox non esclude che qualche collaborazione salti, cambi o che tu voglia sentirti un po’ più libero. Potrebbero nascere, tra venerdì e sabato, delle belle amicizie e può essere approfondito un sentimento che ultimamente lascia un po’ a desiderare.

Pesci, Venere inizia un transito importante e l’Oroscopo di Paolo Fox spera che questo porti un accordo in amore, anche se è difficile recuperare un sentimento, però le nuove storie, per esempio con Scorpione e Cancro, sono molto interessanti e poi questo Saturno dice che hai davvero una chance da giocare: persino tornare a fare un lavoro che ingiustamente ti era stato tolto nel passato. Questo Saturno può essere anche foriero di buone novità, per quanto riguarda la giustizia e l’equità. Tu devi essere forte e credere nelle tue energie e, soprattutto, abbracciare nuove cause e nuove passioni, perché questo è il modo migliore per affrontare il futuro in maniera ottimista.

