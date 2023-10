Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 ottobre 2023/ Gemelli e Cancro lavorano bene: quanta invidia!

Oroscopo Paolo Fox: finanze sotto tiro per l’Ariete, ripresa in amore per il Toro

Ariete, fai bene i tuoi conti, perché ci sono delle opposizioni planetarie proprio al settore delle finanze e quindi questo è un momento utile per capire quello che devi spendere e quello che puoi guadagnare. L’Oroscopo di Paolo Fox non esclude, per i liberi professionisti, anche un guadagno in più. Nuove sperimentazioni in amore? Perché no! Se c’è qualcosa da dire, parla subito, non aspettare novembre.

Toro, non tutte le coppie sono in crisi, tuttavia l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che sia stato difficile mantenere la calma, da un mese a questa parte. I mesi di luglio e agosto sono stati i più critici: le coppie che hanno superato quel momento stanno bene. A volte le stelle indicano momenti complessi che non riguardano necessariamente la mancanza d’amore, ma magari problematiche che riguardano uno dei due, anche di salute: questo può essere un problema. Nel complesso però, questo è un periodo di impegni e innovazioni: Giove ti permette di trovare serenità interiore. Il tuo senso innato di giustizia potrebbe farti lottare contro qualcuno che pensi sia stato molto scorretto con te.

Gemelli, questioni da risolvere? Parla oggi e non rimandare nulla a mercoledì o giovedì, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Attenzione agli invidiosi, ovvero a coloro che potrebbero non essere contenti di una tua vittoria. Per le persone innamorate, questa fase è di revisione. Gli incontri possono essere favoriti: c’è, da parte tua, la voglia di chiarire qualcosa che non funziona in amore? Bisogna essere cauti e, se ci tieni a una persona, per ora è forse meglio temporeggiare.

Cancro, le cose le fai troppo bene e quindi susciti l’invidia di persone che stanno attorno a te, per esempio nel lavoro. Addirittura, c’è chi pensa che, facendo di più, togli qualcosa a chi magari non merita neanche di avere un riconoscimento. La rivalità è forte ma tu, in questi giorni, puoi contare su tanti pianeti amici: Sole, Mercurio, Marte e Venere. L’Oroscopo di Paolo Fox ti spinge quindi a impegnarti e a non pensare al passato: in questo modo, vincerai, anche in amore!











