Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 febbraio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Siamo giunti quasi al termine della settimana e anche oggi, venerdì 24 febbraio 2023, non manca l’appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox, tutti i giorni presente sulle frequenze di Radio LatteMiele. Sempre più vicini a importanti transiti planetari che cambieranno il cielo in modo significativo, vediamo come andrà la giornata per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 febbraio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox: il Leone può trovare una passione, la Vergine vive un momento di confusione

Leone, con Giove e Venere in aspetto interessante, un rapporto di amicizia, nato di recente, potrebbe trasformarsi in qualcosa di più profondo: un incontro diventa immediatamente un trasporto passionale. Per quanto riguarda il lavoro, dopo una chiusura e, per qualcuno, addirittura dopo un rifiuto, si possono aprire nuove opportunità. L’Oroscopo di Paolo Fox ribadisce però che siano i mesi di marzo e aprile a fare la differenza e trascinare una situazione senza risposta al periodo dopo maggio, è rischioso.

Oroscopo Paolo Fox, 23 febbraio 2023/ I Fatti Vostri, classifica: da Capricorno a...

Vergine, c’è un po’ di caos, ce n’è stato tanto nelle prime giornate di febbraio, e più ci avviciniamo a marzo, più alcuni nodi verranno al pettine. Tra marzo e aprile è probabile che vivrai una fase di interregno e di indecisione, probabilmente causata da una situazione che non puoi gestire in prima persona. Capita di sentirsi smarriti, a un segno di terra come il tuo, quando non ha l’orizzonte libero, quando teme che, da un momento all’altro, capitino delle situazioni pesanti da sopportare. L’Oroscopo di Paolo Fox auspica che questo sia un periodo di osservazione, più che di azione.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 febbraio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia deve affrontare una disputa d’amore, lo Scorpione ha la Luna opposta

Bilancia, attenzione a non rivangare tristi trascorsi e l’Oroscopo di Paolo Fox si riferisce a chi ha una disputa d’amore, in ballo da troppo tempo. Addirittura, anche le coppie che si vogliono bene devono stare un po’ attente, nelle prossime quattro settimane, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox. In nessun caso bisogna permettere che i malintesi nascano per motivi materiali: i soldi sono fatti per essere spesi e poi non si deve pensare solo all’esteriorità, ma anche all’interiorità Non ti preoccupare troppo di quello che pensa la gente! Se ci sono delle situazioni da chiarire, affronta direttamente con la persona giusta tutto quello che non funziona.

Scorpione, avere una Luna opposta può portare un po’ di tensione, magari un fine settimana non particolarmente divertente, oppure in questo momento devi fare delle cose che non ti va di portare avanti. L’Oroscopo di Paolo Fox però ritiene sia doveroso fare una precisazione: da marzo avremo un Saturno molto bello e quindi sarai portato verso l’avventura e verso una vita molto diversa. Si tratta di un periodo in cui puoi anche iniziare a lavorare su nuovi progetti e probabilmente anche chi lavora per un’azienda voglia fare una proposta, pena l’abbandono di certi incarichi: tra marzo e aprile, molti dovranno porre un limite.











© RIPRODUZIONE RISERVATA