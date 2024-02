Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 febbraio 2024/ Urge relax per il Sagittario, dove va il tuo cuore Capricorno?

Oroscopo Paolo Fox: un po’ di stanchezza per il Sagittario, il Capricorno faccia una lista dei meritevoli

Sagittario, sei un po’ stanco e qualche acciacco potrebbe arrivare. È normale che sia così, perché sei in movimento costante da molte settimane. I cambiamenti che auspichi non possono essere attuati dall’oggi al domani, ma per velocizzare le cose, cerca di capire bene cosa vuoi, affinché tu possa prendere delle decisioni entro maggio, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Amore molto più interessante.

Capricorno, questo è un weekend importante. Detesti le persone false e l’ipocrisia, quindi da qui a fine mese sarà importante capire su chi puoi realmente contare, ma soprattutto dove sta andando il tuo cuore, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Ci sono delle revisioni per alcune relazioni o addirittura un ritorno di fiamma. Di solito non ti piace tornare indietro, ma quando i sentimenti ci sono…

Acquario, dovrai confrontarti con persone che non sono proprio sulla tua stessa lunghezza d’onda, ma di solito sei tu a essere sempre fuori dagli schemi. Non ci sono grossi problemi in questo periodo, rincuora l’Oroscopo di Paolo Fox. Per esempio, in amore puoi liberare i tuoi sentimenti e anche dire la verità, se stai vivendo situazioni ambigue. Belle novità per i professionisti da attuare quest’estate.

Pesci, attenzione alla gelosia! Ne abbiamo visti i risultati agli inizi dell’anno. Anche se non tutti hanno avuto scontri pesanti, c’è comunque stata un po’ di maretta. Chi tende a tradire, adesso cercherà la stabilità, mentre vivrà delle crisi chi sta tenendo il piede in due scarpe oppure se c’è una solitudine prolungata: i Pesci non possono stare troppo a lungo senza un amore, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox. In questo weekend, lascia stare le polemiche e costruisci qualcosa di bello per il futuro. Le relazioni più complesse sono quelle con Gemelli e Vergine.

