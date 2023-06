Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 giugno 2023/ Amore al top per Gemelli e Cancro

L’arrivo dell’estate coincide con il periodo del Sole in Cancro. Scopriamo cosa significa per i segni zodiacali, con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 24 giugno 2023, tratto da Radio LatteMiele. Le indicazioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete può rimediare ad alcuni errori, il Toro oggi ha una buona Luna

Ariete, alcuni nodi vengono al pettine. L’Ariete ha una grande vitalità, ma a volte, proprio per questo motivo, compie dei rischi inutili oppure pensa in maniera un po’ troppo superficiale ad alcune situazioni che invece vanno affrontate con grande cautela. Chi avesse sbagliato nel passato o fatto un passo più lungo della gamba, adesso dovrà porre rimedio. Comunque l’Oroscopo di Paolo Fox invita a guardare al futuro in positivo: Venere e Marte parlano sempre di amori, appoggi e aiuti.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 giugno 2023/ Nuovi percorsi per Acquario e Pesci

Toro, questa particolare situazione legata anche a uno stress che hai vissuto agli inizi di giugno, passerà molto presto, promette l’Oroscopo di Paolo Fox, però c’è da riorganizzare tutto. Oggi la Luna è favorevole dopo due giorni no. C’è da rivedere alcune questioni riguardanti i soldi, la proprietà e forse anche le cose che vorrai andrai a fare dall’autunno in poi. Tutto questo genera preoccupazioni, ma non blocchi e ci saranno delle riconferme.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 giugno 2023/ La Vergine difende chi ama e la Bilancia si difende

Oroscopo Paolo Fox: attenzione in amore con alcuni segni per i Gemelli, il Cancro vuole innamorarsi

Gemelli, se in questi ultimi tempi ti innervosisci, è perché le persone che hai attorno e di cui ti fidi non fanno il proprio dovere. I sentimenti sono più spinti da questo cielo e più forti, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, ma non dovresti tirare troppo la corda con alcuni segni zodiacali, come Vergine e Sagittario. C’è un ritardo nella conclusione di accordi che potrebbe far perdere la pazienza a molti nativi. Occhio alle piccole polemiche!

Cancro, è il periodo del tuo compleanno, col Sole nel segno, che coincide con l’arrivo dell’estate. I Cancro vogliono innamorarsi e adesso abbiamo delle buone possibilità che ciò accada, ritiene l’Oroscopo di Paolo Fox. Se da molto tempo hai l’idea di una persona che però non si concretizza e ami qualcuno che sfugge, è il caso di voltare pagina. Il periodo presenta una situazione promettente per il lavoro, dove sarà possibile vivere delle novità anche dopo una chiusura.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 giugno 2023/ Il Capricorno è il re dello zodiaco e i Pesci trovano soluzioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA