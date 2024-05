Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 maggio 2024/ Chi è favorito dai nuovi transiti? Venere e Giove dominano

È un giorno speciale che inaugura cambiamenti importanti per tutti i segni e, come anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox, Venere ha iniziato il transito in Gemelli e domani sarà il turno di Giove, sempre nello stesso segno. Favoriti Bilancia e Acquario, compagni d’aria, mentre i segni di fuoco patiscono un po’, come il Sagittario.

Bilancia, se hai commesso degli errori dovrai porre rimedio e, soprattutto, dovrai evitare di ripiombare in situazioni negative del passato. Da domani Giove non sarà più opposizione, quindi evita di vendicarti e dai spazio a nuove situazioni positive, perché Sole, Venere e Giove sono tutti ottimi e ti incoraggiano a guardare avanti, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, questo finale di maggio è davvero molto positivo rispetto ai suoi inizi: le opposizioni dei pianeti si diradano e già questo fine settimana avrà una bella Luna per te. Gli incontri saranno molto favoriti! Giugno, sarà un mese ottimo per curare nuove iniziative e anche per curarsi un po’ di più: potresti anche incontrare un esperto che ti dà il giusto suggerimento che aspettavi. Le stelle ti danno una grande possibilità di agire.

Sagittario, questo cielo è un po’ complicato, ma soprattutto annoiato, perché tu hai sempre la necessità di essere attivo, altrimenti il tuo umore ne risente parecchio. Ci sono dei dubbi che riguardano progetti nati recentemente e che non vanno come dovrebbero: tu dai la colpa a chi non fa quello che dovrebbe, mentre in altri casi potresti essere un po’ troppo collerico. In ogni caso attenzione perché sei molto nervoso e stai attento alle parole, soprattutto in amore, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, la Luna sarà nel segno sabato e domenica! E Mercurio è già molto favorevole. Ci sono delle conferme e l’Oroscopo di Paolo Fox ribadisce il tuo segno è il protagonista della prima metà dell’anno: se c’è una competizione la vincerai! Giugno ti consentirà di allargare i tuoi orizzonti. A volte il Capricorno preferisce stare in solitudine, ma sarebbe un peccato con queste stelle che ti incoraggiano ad amare.

Acquario, il tuo è uno dei segni che non ha iniziato bene il mese e soprattutto con Scorpione e Leone possono esserci state delle controversie. Il tuo è un segno d’aria, un elemento incontenibile, per cui è stato per troppo tempo chiuso in una conchiglia non vede l’ora di rompere il guscio per fare cose nuove. Se sul lavoro desideri fare qualcosa di diverso, così come in amore ci sarà voglia di nuove emozioni nuovo. Giove, da domani, sarà finalmente favorevole e potrai fare quello che desideri, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, è un momento in cui non ti senti particolarmente soddisfatto perché anche se hai avuto una risposta positiva, desideri avere di più. Attenzione alle polemiche in amore, perché la fine di maggio porta qualche difficoltà e le relazioni un po’ sottotono corrono dei rischi. Pretenderai un po’ di riconoscenza da chi ritieni abbia ricevuto molto da te, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.











