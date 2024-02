Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 febbraio 2024/ Incontri pepati per l’Acquario, Mercurio favorisce i Pesci

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario si muova sul lavoro, il Capricorno si attivi in amore

Sagittario, momento polemico in famiglia: l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di stare attenti ai pregiudizi, alle incomprensioni e ai giudizi arbitrari. Prova ad analizzare bene il tuo futuro, perché il tuo cielo mette in luce la voglia di emergere che vuol essere soddisfatta. Se vuoi fare delle richieste, a livello professionale, marzo, aprile e maggio sono i mesi più promettenti, mentre da giugno le opportunità calano.

Capricorno, hai sempre dei grandi obiettivi. Il tuo segno magari ci mette un po’ di più di altri a raggiungerli, perché sei sempre molto cauto, tuttavia quando ce la fai è definitivo! In questo, contano le tue capacità e l’esperienza acquisita, perché non vuoi che nessuno ti regali nulla. Da questo momento fino alla fine di agosto, il cielo sarà favorevole all’amore, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario vuole fare cose nuove, i Pesci hanno Mercurio buono per gli accordi

Acquario, da un lato cerchi stabilità e dall’altro sei ribelle rispetto alle convenzioni e alle regole. In amore, per esempio, desideri fortemente una relazione stabile e poi magari ti stufi, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Sul lavoro invece, con Marte e Venere nel tuo spazio zodiacale, hai una grande spinta a impegnarti in qualcosa di nuovo. Per eventuali investimenti, attenzione, perché le uscite sono tante. Per le relazioni in generale, questo è un momento frizzante.

Pesci, Mercurio è già nel tuo segno dallo scorso venerdì e questo favorisce progetti e accordi. Evita di essere troppo pensoso, perché di recente i sentimenti hanno subito l’ombra di sospetti e gelosie. Se sei stato premiato, c’è qualcuno che non è rimasto contento di questo, ma stai lontano dagli invidiosi e da quelli che non ti meritano. I single si guardino attorno, perché tra poco Venere sarà nel segno e questo momento può essere un preludio per cercare un nuovo amore, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

