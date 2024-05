Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 maggio 2024/ La fortuna è cieca ma Giove ci vede benissimo: chi bacerà?

Giove. secondo l’Oroscopo di Paolo Fox è uno dei pianeti più importanti in astrologia, perché dispensatore di fortuna e, in queste ore, sta entrando in Gemelli, con grande sollievo per Acquario e Scorpione e un po’ più di fatica per il Sagittario. Oggi la Luna è in Capricorno.

L’Ariete vuole rischiare, il Leone può ripartire. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Ariete, il cielo è potente e tu hai sempre più voglia di rischiare. La prudenza non è nel tuo DNA! Naturalmente bisogna fare tutto con criterio, ma sei attratto dal pericolo o dalle situazioni intriganti, soprattutto in amore, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Giove, Venere e Sole sono tutti a favore e questo fine settimana ti regalerà una buona energia.

Leone, questo maggio è da dimenticare perché anche fisicamente non sei stato al top. Così hai probabilmente deciso di fermarti, per poi ripartire alla grande e vincere: la tua condizione indiscutibile, perché il segno non si accontenta di arrivare secondo. In amore però non sempre si può vincere e quelli che sono single, con la Venere opposta avuta recentemente, pensano di non aver incontrato la persona giusta: è probabile che tu debba ridimensionarti e accettare un compromesso.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario è furioso, il Cancro ha un bel cielo per l’amore

Sagittario, sei arrabbiato e molto collerico, perché forse un tuo progetto non sta andando come desideri oppure ti sei sentito escluso. Il tuo è un segno di fuoco, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, e naturalmente vuole avere il suo posto nel mondo. Potresti aver commesso un errore non per tua responsabilità: lascia perdere! Non tenere il piede in due scarpe in amore: potresti peggiorare la situazione.

Cancro, è vero che un amore può non essere quello giusto e diventare qualcosa che non funziona più, ma il tuo segno zodiacale non può fare a meno dei sentimenti e sarebbe peccato non sfruttare le stelle in questo momento e soprattutto a giugno, perché potrai fare davvero molto di più, incoraggia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Incontri speciali per lo Scorpione, gelosia alle stelle per i Pesci. L’opinione dell’Oroscopo di Paolo Fox

Scorpione, più si va avanti e più le opposizioni planetarie mollano la presa. C’è chi, in questo mese, ha fatto dei controlli, delle analisi per verificare il proprio stato di salute e chi si è sentito un po’ affaticato. Ora la strada sarà molto più libera: potresti aver incontrato qualcuno che ti ha dato qualche dritta per stare meglio. Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox può essere stato un incontro provvidenziale.

Pesci, l’Oroscopo di Paolo Fox aveva già avvisato di un finale di maggio particolare, perché eccessi di gelosia e controversie possono essere all’ordine del giorno. Nelle relazioni non troppo serie, conviene davvero essere leggeri, perché altrimenti potrebbero esserci problemi. Professionalmente, non pretendere troppo, perché siamo in un momento transitorio e fare proposte adesso potrebbe rivelarsi non fruttuoso. A giugno avrai le idee più chiare!

