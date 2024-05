Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 maggio 2024/ L’Acquario vola, mentre c’è chi si perde nella gelosia…

La Luna si trova in Capricorno e conferisce molta intraprendenza al segno. L’Acquario si libera dall’opposizione di Giove che finalmente sarà favorevole dopo molto tempo, visto l’imminente ingresso nei Gemelli che hanno un cielo interessante: peccato per quel Saturno opposto.

Mercurio chiede revisioni di conti al Toro, la Vergine lotta in famiglia e con qualche seccatore. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Toro, Mercurio chiede di incontrare persone esperte per sistemare qualche guaio finanziario: se fosse stato per te, avresti già buttato alcune situazioni che non ti vanno più a genio all’aria, tuttavia hai deciso di vederci più chiaro e di prendere una decisione entro la fine di giugno. Per questo weekend, divertiti, viaggia o fai una buona cena in un posto speciale come piace a te, da buongustaio quale sei, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 maggio 2024/ La fortuna è cieca ma Giove ci vede benissimo: chi bacerà?

Vergine, sei molto stanco, ma non solo: il finale di questo mese e la prima metà del prossimo ti metteranno di fronte persone non affidabili o qualcuno che non ha accettato alcune tue scelte del passato. Probabilmente hai puntato molto su qualcuno che invece non si è rivelato all’altezza delle tue aspettative. I rapporti genitori/figli sono messi alla prova: cautela, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo di Branko, oggi 24 maggio 2024/ Cancro burlone in amore, Pesci sotto stress e...

Oroscopo Paolo Fox: amore nella norma per il Capricorno, i Gemelli sono super impegnati

Capricorno, la Luna è nel segno e sei coraggioso e pieno di forza. Spesso, la tua capacità d’azione viene criticata, perché vieni preso per uno troppo autoritario, tuttavia, quando poi qualcuno ha bisogno di un riferimento viene da te. Chi ha ragione quindi, si chiede l’Oroscopo di Paolo Fox? Se sei un imprenditore che necessita di consensi avrai successo. L’amore è senza infamia e senza lode, ma chi è single lo cerchi.

Gemelli, ci sono molti pianeti nel segno e l’unica difficoltà consiste nelle troppe cose da fare. Saturno è opposto e quindi cerca di circondarti di persone forti e affidabili. Se hai dato molto sul lavoro, ora desideri essere ricompensato, ma forse dovresti fare un po’ meno, ma un po’ meglio. L’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di non essere troppo frettoloso nel buttarti in un progetto, perché rischi di sbagliare.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 maggio 2024/ È il giorno di Venere in Gemelli e domani di Giove: i dettagli

Via libera al nuovo per la Bilancia, l’Acquario è al top. L’opinione dell’Oroscopo di Paolo Fox

Bilancia, devi passare in rassegna di ciò che è capitato negli ultimi mesi e l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che chi si ostina a voler recuperare ciò che non si può più ripristinare, potrebbe sbagliare. Il segno è particolarmente romantico, ma ora devi andare avanti. Alcuni nativi del segno si sono buttati nel lavoro per non pensare: sarebbe però un peccato non sfruttare questo bel cielo per l’emotività. Per chi ha chiuso una relazione bisognerà dimenticare, ma entro l’estate potrebbe esserci anche un ritorno di fiamma.

Acquario, adesso ci saranno tanti pianeti favorevoli: Sole, Giove e Venere sono con te! Torna la voglia di viaggiare e di essere liberi. Il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di non restare fermi nel solito posto e di curare il corpo, perché maggio è stato un po’ pesante anche per il benessere. Ora il cielo si sta schiarendo velocemente e soprattutto giugno ti regalerà successo e fascino.











© RIPRODUZIONE RISERVATA