Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 marzo 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Marte, Urano, Venere, Luna, Giove e Mercurio: al crepuscolo serale di oggi, sabato 25 marzo 2023, daranno spettacolo a Ovest, perché saranno tutti allineati e ben visibili nel cielo. Chissà come influiranno sull’andamento dell’Oroscopo di Paolo Fox che, dalle frequenze di Radio LatteMiele, ci dà le indicazioni per questa prima giornata del fine settimana. Di seguito, le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: grandi cambiamenti per il Sagittario, il Capricorno deve osservare più che agire

Sagittario, questo è un cielo importante con delle prospettive diverse: chi è a capo di un’azienda, dovrà rimodellare tutto o cambiare un organigramma e chi lavora come dipendente, è probabile che voglia cambiare ruolo, ufficio o che debba farlo. Queste trasformazioni, alla fine, diventano anche importanti, ma l’unico rischio è quello di fare troppo: c’è infatti chi ha preso tanti impegni e non ha più tempo libero per sé. Questo è un problema per il Sagittario, perché sappiamo che ha bisogno di vivere in maniera serena e soprattutto non può essere troppo preso dai doveri, perché c’è anche il piacere, che conta molto per questo segno zodiacale, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, osservazione, non azione! Poi ci sarà modo di tornare e passare all’attacco. L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che il 2023 comunque distragga dalle inquietudini e dia una grande sensazione di libertà, quindi queste giornate un po’ conflittuali non sono difficili da affrontare e, soprattutto, sono passeggere. È invece una fase completamente diversa per il tuo amore, attrazione e sensualità: Venere promette qualcosa di più e addirittura, per le coppie che si vogliono bene, ma ancora non si sono sposate, novità che riguardano la vita privata. Anche Giove può rappresentare fertilità!

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario vive un momento intenso, i Pesci vedono Saturno in azione

Acquario, ecco un segno che non sta mai fermo! E che spesso insegue degli ideali, al punto di sentirsi dire:”Tu sei troppo fantasioso! Insegui le utopie!”, ma è proprio questo il senso della vita di una persona nata sotto questo segno zodiacale. È un periodo intenso per le tante emozioni che porta, con degli stimoli che riguardano più il lavoro che l’amore, che è un po’ ambiguo e bisogna stare attenti a non frequentare due persone assieme, a non vivere delle realtà nascoste. Per le coppie formate da molto tempo, semplicemente non è un periodo così stimolante, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, prospettive buone per chi cerca una nuova occupazione, per chi vuole cambiare azienda e ha la possibilità di farlo, per gli studenti che vogliono cambiare indirizzo di studi o devono sostenere, a breve, delle prove d’esame: come vedete, evidenzia l’Oroscopo di Paolo Fox, già Saturno sta facendo il suo dovere. Presto arriverà anche Giove e questo è un quadro astrale che porta una maggiore capacità di azione. Incontri emozionanti: non dire no! Soprattutto se il tuo cuore è solo da tempo.











