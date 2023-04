Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 aprile 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Il mese si sta per chiudere e siamo in attesa delle grandi novità astrologiche di maggio. Nel frattempo, vediamo cosa l’Oroscopo di Paolo Fox, da Radio LatteMiele, ha da dirci per oggi, mercoledì 26 aprile 2023. Di seguito, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: indecisione in amore per il Sagittario, il Capricorno oggi ha qualche impiccio

Sagittario, è molto importante che il Sagittario ritrovi un po’ di serenità in amore, perché questa Venere contraria, che tornerà neutrale dal 7 di maggio, può avere spostato i termini di una questione amorosa, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. C’è forse un po’ di sfiducia oppure, nella migliore delle ipotesi, una o più persone che in questo momento sono nella tua mente, senza però la volontà o la necessità, da parte tua, di fare una scelta: chi è single non si accontenta, le storie occasionali non sono soddisfacenti e il Sagittario sbuffa.

Capricorno, tutto bene quel che finisce bene. Sappiamo che la fine di aprile sarà davvero di buon auspicio, per quanto ti riguarda, ma ci sono anche delle giornate in cui devi difenderti da persone che non dovrebbero neanche essere considerate nella tua vita, però “necessità fa virtù”, come si dice. Oggi questa Luna opposta crea qualche piccolo disagio: bisogna usare un po’ di cautela, ci saranno delle tensioni o forse, semplicemente, si dovrà superare un fastidio di tipo reumatico, uno strappo o un po’ di mal di schiena: insomma, qualche impiccio di percorso. Si tratta comunque di una fase di preludio a un momento di grande forza: non lasciarti prendere dallo sconforto, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Prudenza anche in amore.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario oggi è forte anche in amore, i Pesci sono in evoluzione continua

Acquario, in questa giornata di mercoledì, senti una gran voglia di rimetterti in gioco. Nonostante l’Acquario sia il segno delle amicizie, può anche vivere giornate di isolamento, meditazione e anzi, l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che, in questo periodo, mettersi in un angolo può anche fare bene. Un po’ di tensione in amore c’è stata ma Venere, ancora in aspetto interessante, dice che non ti devi scoraggiare, ma forse un po’ di prudenza va riposta in quei legami non ufficiali che nascono con una persona lontana o magari già impegnata.

Pesci, non è escluso che tu sia pieno di pensieri, in questi giorni, e forse anche di livore. A volte bisogna discutere: litigare per poi fare pace. Questo è un momento in cui, non per colpa tua, ma per eventi e situazioni che sono arrivate al limite, potresti anche trovarti ai ferri corti con qualcuno. Il tuo desiderio di libertà e di fare cose nuove aumenta: sul lavoro non tutto è irraggiungibile, ma non devi lavorare troppo di fantasia, meglio essere concreti, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Un’evoluzione costante che porterà buone novità.











