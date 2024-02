Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 febbraio 2024/ Emozioni in primo piano per Sagittario e Capricorno

Oroscopo Paolo Fox: incontri emozionanti per il Sagittario, il Capricorno ascolti di più gli altri

Sagittario, la Luna opposta al mattino fa partire la settimana con un po’ di agitazione, poi dal pomeriggio andrà meglio. Marte e Venere sono in aspetto favorevole: una conoscenza estemporanea potrebbe riempirti il cuore! Saturno dissonante provoca ancora qualche disagio con il denaro e vorresti essere più tranquillo. Se sei in coppia, fai progetti in vista del futuro che ti facciano stare più sereno, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, sei un decisionista e ascolti poco il parere degli altri, però spesso è importante raccogliere gli umori di chi ti circonda, perché ti consente di non avere un pensiero troppo monolitico. A volte, cambiare idea, è positivo! Le stelle favoriscono quest’aspetto, soprattutto in amore. L’Oroscopo di Paolo Fox riporta in primo piano quella separazione dell’anno scorso che potrebbe ora invece vedere un ritorno di fiamma. Ascolta il tuo cuore!

Acquario, la Luna migliora la giornata nel pomeriggio. Questo è un momento importante per scoprire l’amore in una persona che conosci da un po’! Solitamente sfuggi dall’amore, ma quando questo ti cattura c’è poco da fare: fallo entrare nella tua vita e non mettere limiti alla tua passionalità, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. In serata, un bell’incontro può essere molto emozionante. Momento ottimista!

Pesci, la Luna ancora in Vergine, al mattino può darti un brusco risveglio, ma migliorerà nel pomeriggio. In generale, il mese di marzo sarà molto interessante dal punto di vista professionale. Questa sera prenditi un po’ di relax e non pensare alle persone che non ti sostengono, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Entro poche settimane, potresti ricevere una buona notizia e questo è valido soprattutto per i liberi professionisti. Se vuoi mettere le cose in chiaro con un ex, questo cielo ti aiuta!

