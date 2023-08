Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 agosto 2023/ L’Ariete non faccia tardi stasera e il Cancro non pensi al passato

Oroscopo Paolo Fox: Luna un po’ storta per l’Ariete, il Toro attende

Ariete, l’Oroscopo di Paolo Fox ti suggerisce di approfittare di questa giornata per fare delle verifiche: oggi c’è un aspetto un po’ particolare della Luna e quindi, se ci sono delle situazioni che non funzionano, forse bisogna mantenere la calma in serata. Abbiamo comunque Venere in buon aspetto, sappiamo che le amicizie e l’amore prendono quota e questo può indicare non solo la passione, ma indica anche, per esempio, per chi ha un’attività e può contare su soci affidabili, l’inizio di progetti che saranno valutati con cura e porteranno lontano. Stasera non fare le ore piccole.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 agosto 2023/ Prudenza per il rivoluzionario Acquario, i Pesci parlino chiaro

Toro, dovrebbe essere già arrivata una buona notizia e, se non è arrivata, arriverà entro settembre. È probabile che ora ti abbiano annunciato qualcosa di bello, un progetto o un programma. Questo non è il periodo della messa in opera, ma arriverà il momento della conferma, anche scritta: l’Oroscopo di Paolo Fox è molto positivo nei confronti dei nati Toro, perché tutto ciò che è nato quest’anno e alla fine dell’anno scorso sarà portato avanti con successo. Sarebbe un peccato se certe tensioni si rivolgessero alla sfera affettiva: il voto è ancora basso, sul 5, ma solo perché la mente è stata distratta e ci sono state delle polemiche e forse gelosie.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 agosto 2023/ Il Leone è magnetico e la Vergine ha capito cosa vuole fare

Oroscopo Paolo Fox: giornata ok per i Gemelli, il Cancro ha bisogno d’affetto

Gemelli, questo è un periodo in cui serve la massima attenzione nel rapporto con gli altri e nei rapporti d’amore. Venere è in aspetto interessante e chi sta vivendo un periodo di grandi emozioni deve portarlo avanti. Questo è anche un cielo liberatorio: per tutti quelli che hanno avuto una separazione, c’è la possibilità di fare un incontro piacevole. Per quanto riguarda il lavoro, sono delle tensioni quelle che nascono ora per colpa di ritardi: situazioni che dovevano sbloccarsi a settembre, forse si sbloccheranno a ottobre e tutto potrebbe partire un po’ più in là. Per te che fai solitamente tutto di corsa, questo è un problema. Comunque la giornata di oggi protegge, per l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 agosto 2023/ Manca poco alla meta, caro Toro! I Gemelli sono forti in amore

Cancro, un po’ di tranquillità: sarebbe meglio non ritrovassi quella malinconia che ha caratterizzato la giornata di Ferragosto. In un momento come questo, ripensare al passato è un errore. Sei tra i segni che cercano negli altri affetto e solidarietà, ma sei anche una persona timida e orgogliosa: non vai in giro a chiedere amore. La persona che sta al tuo fianco dovrebbe capire che, in questo momento, avresti bisogno di protezione in più e, se sei single, dovrai lasciarti andare e magari esprimere anche qualche dubbio, anziché solo certezze, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.











© RIPRODUZIONE RISERVATA