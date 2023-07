Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 luglio 2023/ Tensione per un inizio per i Pesci, bella Venere per il Sagittario

Oroscopo Paolo Fox: in arrivo una super Venere per il Sagittario, il Capricorno si è dimenticato dell’amore

Sagittario, la Luna domani passa nel vostro segno e formerà un trigono con Venere: un aspetto molto bello ed ecco perché l’Oroscopo di Paolo Fox vi esorta a spingere sui sentimenti. Potreste ritrovare emozioni che non provavate da tempo e pronunciare finalmente la parola “amore” senza ripensamenti. Novità entro la fine dell’anno, ma anche prima: l’estate è foriera di buone opportunità per i cuori solitari.

Capricorno, ogni giorno l’Oroscopo di Paolo Fox ti indica la strada per il successo e si spera che qualcuno abbia già avuto delle conferme in primavera. Cerca di trovare sintonia con te stesso: un giorno penserai che una cosa va bene e il giorno dopo no e qui c’è sempre il tema dei collaboratori, perché devi fare delle scelte importanti e stabilire delle priorità. Cielo fertile per il lavoro e un cielo neutrale per l’amore: non è detto che l’amore non ci sia, ma c’è chi lo ha scansato perché non lo considera così importante come il lavoro e c’è addirittura chi si tuffa nella professione per non pensare ad altro.

Acquario, il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di programmare un periodo sereno, anche se sappiamo che in questi giorni sei un po’ sotto pressione: errori che non sono stati determinati da te devono essere, in qualche modo, giustificati. Possibili colpi di fulmine, ma anche ripensamenti: è l’effetto di questi pianeti opposti che porta anche una certa indecisione che riguarda il lavoro e i soldi. Non ti affaticare e soprattutto cerca di prendere tutto quello che ti capita con filosofia. Stelle generose per i liberi professionisti che però hanno progetti in ballo per l’autunno: alcune date saranno spostate.

Pesci, stato di agitazione, che c’è sempre prima di una grande scelta e dell’inizio di un grande progetto. Quest’anno però hai un aiuto in più: Saturno nel segno regala determinazione e quando un oroscopo è favorevole, bisogna sfruttarlo, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox: c’è anche chi ha paura di perdere un’occasione giusta. Le relazioni sentimentali sono vissute più con la mente che con il cuore ed ecco perché adesso l’amore sembra confinato in una situazione difficile: la capacità di cambiare l’assetto di una relazione è un tuo grande talento che puoi affinare in questi giorni.











