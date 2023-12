Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 ottobre 2023/ Capodanno d’amore per il Sagittario, l’Acquario va meglio

Oroscopo Paolo Fox: Venere accende il Capodanno del Sagittario, il Capricorno ha la Luna storta

Sagittario, che tu sia una persona libera è una tua caratteristica, ma adesso lo è alla massima potenza. Venere tra poche ore entra nel tuo segno zodiacale! Nell’ambito del lavoro, non c’è da temere: un accordo andrà stipulato o rinnovato. L’Oroscopo di Paolo Fox mette un po’ di fretta al Sagittario, che va già di corsa, perché dal punto di vista tecnico e astrologico, i mesi migliori del 2024 saranno tra gennaio e maggio, poi da giugno in poi bisognerà curare un po’ di più i dettagli, la forma fisica e alcune occasioni saranno minori. Quindi è adesso che bisogna battere il ferro finché è caldo e vale anche per l’amore! Incontri anche la notte di Capodanno, per chi è single.

Capricorno, Luna che porta una piccola tensione. Noi sappiamo che, per il Capricorno, prima viene il dovere e poi il piacere e allora è probabile che si debbano completare alcune questioni di lavoro, prima di lasciarsi andare a un Capodanno sereno. Tra venerdì e il 31 è meglio vedere gente e soprattutto allargare il giro delle conoscenze. Il Capricorno avrà un 2024 importante, sulla scia del 2023: ci saranno ancora consensi, novità e occasioni, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario, accordi, soluzioni e risposte: dal punto di vista lavorativo, qualcosa di creativo è già partito da fine novembre . I primi mesi del 2024 necessiteranno di qualche attenzione soprattutto se si desidera cambiare un contratto o un accordo: probabilmente, entro maggio, chi lavora a chiamata e sa di avere un accordo in scadenza, dovrà rivedere tutto, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox. Intanto dedichiamoci a questo Capodanno in arrivo che sarà interessante.

Pesci, mettere in discussione un amore e tirare fuori polemiche, in questi ultimi giorni del 2023, sarebbe deleterio! Questa piccola vena malinconica e polemica che coinvolge il tuo segno da qui al 31 va limitata. Nuovi amori? Se nascono storie, in questo periodo sono da mettere alla prova e nelle relazioni di lunga data, bisogna cercare di trovare il meglio. È difficile comunque che non si sviluppi un nuovo interesse o che non ci sia una bella questione, dal punto di vista lavorativo, da approfondire, nei primi mesi del 2024, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

