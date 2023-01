Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 gennaio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Siamo già alla fine del mese: il tempo vola e vola alto anche l’Oroscopo Paolo Fox che, con grande successo, conduce tutti i giorni, su Radio LatteMiele, le previsioni astrologiche. Di seguito, vediamo cosa dicono le stelle di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, gli ultimi quattro segni dello zodiaco, per la giornata di oggi, domenica 29 gennaio 2023.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 gennaio 2023/ Ariete, Toro, Gemeli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox: la diplomazia è consigliata al Sagittario, il Capricorno non deve avere paura dei sentimenti

Sagittario, ti trovi in un momento molto delicato: un po’ spento, dal punto di vista relazionale, o indeciso, se hai due storie in mente. Dal punto di vista lavorativo invece, il discorso è diverso, perché potresti addirittura essere richiamato a fare delle cose importanti. Hai la tendenza a dire troppo e quello che dici può essere in qualche modo utilizzato contro di te: la tua sincerità è da premiare, tuttavia un po’ più di diplomazia non guasterebbe, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 gennaio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Capricorno, soluzioni di problemi in arrivo: la seconda parte dell’anno è migliore della prima. Certo è che sembra quasi che, negli ultimi tempi, tu stia aspettando un “sì”, una grande prova: ci sarà, perché tutti quelli che aspettano un cambiamento di accordo, di contratto, di mansione o di ruolo, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, avranno delle buone novità, se si danno da fare entro maggio. Il consiglio per i cuori solitari e i separati è quello di non lasciar perdere l’amore, di non rifugiarsi solo nel lavoro per paura dei sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario è un po’ acciaccato ma le stelle lo aiutano, i Pesci hanno Luna e Venere super

Acquario, è un periodo interessante, con tanta voglia di impegnarti, ma con qualche piccolo “acciacco” da superare: malesseri stagionali o semplicemente nervosismo, perché devi fare più cose, tutte assieme e tutte all’ultimo minuto. Più che mancanza di programmazione, potresti essere stato vittima di un periodo molto confuso: le stelle aiutano a recuperare, rincuora l’Oroscopo di Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox 28 gennaio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Pesci, Luna in aspetto buono e Venere nel segno: chiarire in amore è più facile, ma anche innamorarsi ora sembra più semplice. Sensazione positive con Capricorno e qualche dubbio con il segno della Vergine, che però si potrà chiarire. A volte, i nati sotto il segno dei Pesci, così emotivi e volubili, cercano supporto in persone che sono un po’ più calcolatrici e razionali: questo aiuta all’inizio, ma nel tempo può creare anche qualche disagio. Affronta i problemi con maggiore serenità, incoraggia l’Oroscopo di Paolo Fox: questa domenica si può!











© RIPRODUZIONE RISERVATA