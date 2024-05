Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 maggio 2024/ Fine del mese strepitosa per Bilancia e Acquario

Sagittario e Pesci sono i segni più in difficoltà in questo ultimo scorcio di maggio, mentre Bilancia e Acquario vanno molto forte. Il nuovo cielo ha visto cambiare alcuni transiti di pianeti molto importanti, come Giove e Venere, e questo ha dato una svolta positiva ai segni che hanno vissuto un maggio difficile.

Bilancia, il nuovo transito di Giove ti dà molta forza. Se guardi le competizioni sportive di recente, sono i Bilancia a vincere, con i pianeti in ottimo aspetto. Tanta voglia di divertirsi e buone occasioni a portata di mano. Cerca solo di non rivangare problemi del passato, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, oggi la Luna è in opposizione e forse in questi giorni devi affrontare problemi personali o familiari. Per qualche giorno sarai un po’ stanco e poco reattivo, ma l’Oroscopo di Paolo Fox ti trova decisamente meglio, perché maggio non è partito bene, mentre ora è tutto più semplice. Giovedì e venerdì sono giornate positive se vuoi fissare un appuntamento.

Sagittario, ci sono delle opposizioni planetarie. Sei contro qualcuno? Oppure cos’hai detto in queste giornate che ha meravigliato tutti? L’Oroscopo di Paolo Fox aveva preannunciato che questa fine del mese avrebbe sollevato delle critiche. Attenzione alle provocazioni dall’esterno, ma anche che potresti sollevare tu stesso.

Capricorno, maggio è stato un bel mese e giugno darà molto di più. Mercurio è in buona posizione e Giove è già positivo. Potresti aver già ricevuto qualche gratificazione. In amore, se c’è una bella relazione potresti voler fare qualcosa di più e queste stelle sono belle anche per i single, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario, maggio è iniziato male ma termina molto bene. Il tuo segno, insieme a Gemelli e Bilancia, adesso è tra i favoriti dalle stelle. Inoltre si potrebbe realizzare qualcosa che ti sembrava apparentemente impossibile. Chi ha chiuso un lavoro troppo noioso, adesso ci sarà la possibilità di cogliere occasioni altrove: se non fai nuove esperienze stai male! Amore al top con nuovi incontri favoriti, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, il tuo segno, insieme al Sagittario e alla Vergine, è un po’ sottotono in questo momento e se hai a che fare con i segni citati, l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia un po’ di attenzione. Giovedì e venerdì avrai la Luna nel segno: buone intuizioni! Al bando la negatività: cerca di fare chiarezza e non arrabbiarti, ma soprattutto non mettere in discussione relazioni che poi saranno importanti nella seconda metà di giugno.

