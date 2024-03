Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 marzo 2024/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox: un cielo esplosivo per l’Ariete, il Toro stia attento al Capricorno

Ariete, speriamo che tu non abbia troppe difficoltà, tuttavia se ci sono problemi legali o burocratici dovrai renderti conto che probabilmente hai agito in maniera non troppo oculata nel corso degli ultimi anni, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Con questo cielo è possibile di vivere delle belle emozioni e, soprattutto, dal 5 aprile avrai Venere nel segno: Aprile sarà davvero il tuo mese!

Toro, la paura di affrontare i problemi ha fatto sì che questi emergessero con molta più prepotenza. Giove è come un faro che illumina la tua vita e mette in evidenza tutto: dalle tue capacità al lato più oscuro, affinché tu possa eliminare tutto ciò che non ti fa stare bene. L’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che la giornata di Pasqua sarà molto importante per prendere decisioni o per fare incontri decisivi. Attenzione a non essere troppo perentorio nelle tue affermazioni: capita spesso che nascano discussioni per questo tuo modo di fare. Sii ancora più cauto con il segno del Capricorno.

Una Pasqua di riflessione per i Gemelli, il Cancro scalpita per i suoi obiettivi. Il punto sull’Oroscopo Paolo Fox

Gemelli, la Pasqua sarà un po’ diversa dal solito, più riflessiva. In amore alcune cose stanno cambiando, perché la capacità di sopportare si è azzerata con Venere in opposizione. Di solito i Gemelli non amano gli scontri frontali e, in alcuni casi, se c’è un po’ di “pepe” in amore si divertono, perché è un segno che si annoia facilmente. Tuttavia non è più tempo di perdere tempo e, sicuramente, se qualcuno non è stato sincero, non sarà con te a Pasqua oppure avrà un ruolo decisamente ridimensionato, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, è un cielo in crescita, anche se il tuo umore è un po’ altalenante: un po’ perché è la tua indole e un po’ perché non vedi l’ora di raggiungere degli obiettivi che ti sei prefisso. In realtà, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, seconda parte del mese a renderli più raggiungibili. Davanti a te c’è un biennio di grande crescita, guardando il futuro un po’ più in là, tuttavia due anni sono fatti di giornate più positive di altre. Per esempio, gli ultimi giorni di febbraio sono stati importanti e adesso, invece, se devi rinnovare un contratto, qualcuno si prenderà del tempo oppure ti faranno una proposta che non sei ancora sicuro di voler accettare. Un po’ di relax è consigliato!

Oroscopo Paolo Fox: grande ripresa per il Leone, la Vergine organizzi una bella vacanza

Leone, gli innamoramenti sono possibili con il cielo che si prospetta davanti a te, soprattutto ad aprile, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox: ci si riprende da una delusione sentimentale, da qualche defiance finanziaria. Non è stato semplice trovare serenità, recentemente: difficoltà in famiglia, per i soldi, oppure la necessità di scegliere tra due persone. Si apre comunque un periodo davvero positivo!

Vergine, forse ti sei preso del tempo per prendere una decisione e hai rimandato tutto a dopo Pasquetta. I nativi del segno si illudono di staccare la spina quando lo decidono, perché quando c’è una problematica il cervello continua a lavorare anche di notte. Cerca quindi, per Pasqua, di fare qualcosa di bello e distrarti per davvero! In questo modo potrai recuperare tranquillità e anche più lucidità mentale, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

