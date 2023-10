Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 ottobre 2023/ Scelte drastiche per il Capricorno, il cielo protegge i Pesci

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario è concentrato sul lavoro, il Capricorno affronta un momento cruciale

Sagittario, sei diventato ribelle in amore e molto più creativo nell’ambito del lavoro: pare proprio che, da questo punto di vista, le questioni professionali e pratiche della tua vita abbiano un peso maggiore nella tua vita, rispetto a tutto il resto. Questa giornata di domenica favorisce proprio io rapporto con gli altri: se hai avuto dei dubbi, a livello sentimentale, sarebbe il caso di risolverli. Comunque, come l’Oroscopo di Paolo Fox ripete spesso, novembre avrà un sorriso in più, da questo punto di vista. Tu che sei il segno più ottimista dello zodiaco non devi essere vittima di malinconie.

Capricorno, scelte fatte di recente sono sembrate, agli occhi di tanti, fin troppo brusche. Tu però sei fatto così: sei per l’educazione spartana ed è meglio togliere il dente, se fa male. Questo periodo invita ad essere piuttosto determinati, anche perché ci sono delle scelte di lavoro molto importanti e tutto il resto va in secondo piano. l’Oroscopo di Paolo Fox si rivolge a tutte le età: evidentemente le responsabilità del periodo comportano una grande applicazione. Con Scorpione e Pesci potresti vivere emozioni sincere.

Acquario, questa giornata, un po’ come quella di ieri, porta un po’ di tensione interiore. Attenzione a non trascurare troppo il tuo organismo esponendoti ai primi freddi, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Se si è accumulato un ritardo, bisogna cercare di compensarlo e se poi questo ritardo riguarda proprio affermazioni ed emozioni, ancora di più bisognerebbe cercare di trovare un po’ di tranquillità. I nuovi progetti partono in sordina, ma le soddisfazioni arriveranno nel tempo.

Pesci, questo è un cielo che ti vuole bene! Devi essere positivo nei confronti di quello che ti circonda in questo momento, altrimenti rischi di vivere tutto con troppo nervosismo, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. I single agevolino l’amore e le nuove emozioni: Venere è in opposizione, quindi si è molto critici nei confronti dei nuovi legami, però non ci dimentichiamo che un’amicizia potrebbe diventare qualcosa di più. È tempo anche di confronti importanti per le coppie che si vogliono bene











